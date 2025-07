Ascensori fermi per caldo, la delusione dei turisti: «Impossibile salire a piedi» 

“Impianto elevatore momentaneamente fuori servizio, ci scusiamo per il disagio”. I residenti di Castello sono abituati a leggerlo, fuori dagli ascensori che dovrebbero collegare il loro quartiere al resto della città. Non se lo aspettavano però i turisti.

Stop a ore

Ieri è stato il primo giorno di riduzione oraria degli impianti, fermi nelle ore più calde per il rischio malfunzionamenti. Quello delle scalette di Santa Chiara out dalle 14.30 alle 20.30, quello del Bastione dalle 11 alle 15.15 (nel cartello non sono riportati orari), a meno di condizioni meteo avverse che prolungano lo stop fino alle 18. È proprio sotto il Bastione che si registra la maggior delusione. «Se non ci sono alternative saliremo a piedi, anche se il caldo è davvero tanto», sospira Monica Sosa, turista portoghese, quando sono le 11.30 e il termometro segna 33 gradi. Annarita Natale e la sua amica Paola, arrivate da Lecce, sono invece costrette a rinunciare. «Ci sarebbe piaciuto andare al Bastione, ma con questo caldo la salita è insostenibile, non ce la facciamo». Il calore ferma anche il belga Toon Amelinckx e la ragazza, che si riposano all’ombra dei giardini pubblici: «Ci siamo ustionati al Poetto, senza ascensore non riusciamo a salire, il sole brucia troppo».

Disagi che aumentano per chi viaggia con bambini, come Filippo Cascino e sua moglie, palermitani, che visitano la città con i tre figli. «Se si tratta di un imprevisto si accetta ma se sono tutti fuori uso qualcosa non va. Oltretutto non viene neanche indicato un percorso alternativo per la parte alta».

I residenti

Delusi i turisti, sconfortati i residenti. Come Denise Abis, che dopo aver fatto compere non può portare a casa le buste comodamente. «Dovrò farmi tutto il giro e per di più con il caldo, è un grande disagio. Io prendo l’ascensore anche per andare a lavorare, ma funziona pochissimo e anche quando è attivo c’è sempre la coda».

All’impianto dell’ex Unione Sarda al danno si aggiunge la beffa. La prima delle due cabine per salire in Piazza Palazzo è in funzione tutto il giorno. Ma una volta giunti al Terrapieno, non c’è modo di raggiungere Piazza Mundula e bisogna tornare giù: l’ascensore “Unione Sarda alto” è fermo dalle 10 alle 13, con stop prolungato alle 17 per condizioni avverse. A valle non c’è nessuna segnalazione, quindi tanti fanno la prima salita a vuoto, come successo allo spagnolo Jose Gil Campos. I tecnici sono già al lavoro per trovare una soluzione. Nel frattempo, castellani e turisti dovranno armarsi di pazienza.

