Ascensori di nuovo fermi, Castello isolato 

Fa molta tenerezza la signora Marta Boi, 74 anni, che all’uscita dal mercato di Santa Chiara guarda dal basso la lunga scalinata (98 gradini) progettata da Gaetano Cima per unire Castello a Stampace, scuote la testa e si arrende. «No, non ce la faccio. Farò il giro da giù per tornare su». Il cartello del Comune piazzato davanti alle scalette, sotto la chiesa, che avvisa che l’ascensore è fermo (“per verifiche ministeriali”, dice, ma è una comunicazione vecchia che però non cambia la sostanza) non dà scampo. «L’ascensore non funziona dallo scorso ottobre», dice Enrica Cacceddu, titolare del box che vende artigianato a Santa Chiara. «Ormai bisogna mettere in conto che a Cagliari questi ascensori non funzionano». Non l’hanno sicuramente messo in conto i due turisti napoletani, marito e marito, che in piazzetta Mundula si sono trovati il cartello “fuori servizio”. Lì, l’ascensore è fuori uso da circa un mese. «L’ascensore di Santa Chiara è fermo da quando è stato oggetto di vandalismo che ha richiesto la sostituzione della porta», costo 40mila euro, «un “pezzo” in arrivo in queste ore, quindi nei prossimi giorni potrà finalmente tornare in funzione. In quello Unione Sarda alto, invece», che dai campi sportivi del Terrapieno arriva in piazzetta Mundula, «è stata rotta la fotocellula. Anche in questo caso sono stati necessari i tempi per l’ordine. Ma nelle prossime 48 ore arriverà e potrà essere montato, così l’ascensore potrà finalmente ripartire», spiega l’assessore all’Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis.

Una saga

Sembra una saga (che va avanti da anni) quella degli ascensori di Castello (e Stampace) che si fermano e ripartono a singhiozzo, disorientando i residenti (e i turisti) che non sanno mai quando gli impianti sono in funzione e quando no. Prima la vicenda dei montacarichi (vecchi) che si surriscaldavano e andavano in “protezione”, fermandosi all’improvviso (per mesi): problema risolto con la sostituzione di impianti moderni. Poi la grana della ditta che deve occuparsi delle manutenzioni che arrivava da fuori città e questo richiedeva tempi più lunghi: risolta anche questa con la formazione del personale qualificato in loco. Ora, ma a onor del vero è una circostanza che c’è sempre stata, il problema è il vandalismo: balordi che si divertono a prendere a calci le portine o l’interno della cabina. E che, cosi facendo, bloccano per giorni, spesso mesi, gli ascensori. La scorsa estate, miracolosamente, con l’entrata in funzione dopo molti anni dell’impianto Unione Sarda basso (da viale Regina Elena al Terrapieno), per tutta l’estate hanno funzionato tutti e cinque gli impianti (Unione sarda alto, Giardino sotto le Mura-Bastione Saint Remy, Santa Chiara). Fino allo scorso ottobre, quando si è fermato quello di Santa Chiara e poi, un mese fa, quello in piazzetta Mundula.

I residenti

A farne le spese, naturalmente, sono sempre loro: i residenti. Perché per ogni giorno che un ascensore è fermo, pagano il prezzo dell’isolamento. «Avere gli ascensori non funzionanti è un tormento per chi vive in Castello, in particolare per gli anziani», sottolinea Carmen Sulis, residente e rappresentante del comitato Casteddu de Susu. «Se poi aggiungiamo il fatto che la mobilità nel quartiere non è certo delle migliori, il dado è tratto. Per un motivo o per un altro, la storia di questi ascensori racconta sempre lo stesso finale: funziona sempre a singhiozzo. Ora sembra che il problema siano gli atti di vandalismo, se è così perché non valutare la possibilità che il Comune assicura una vigilanza, almeno nel fine settimana quando questi atti si verificano con maggiore frequenza?». «Siamo in una situazione di modifica della macrostruttura, gli uffici si stanno riorganizzando. Valuteremo a breve se sarà possibile istituire un qualche tipo di sorveglianza», risponde l’assessore Marcialis.

RIPRODUZIONE RISERVATA