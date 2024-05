Ascensori: beffe e attese ministeriali 

Se non fosse che la storia è talmente lunga forse farebbe anche sorridere. Non a distanza di due mesi dall'ultimo fermo degli ascensori di Castello, con beffa che s'aggiunge a beffa. Perché mentre pare che il Comune attenda il via libera del Ministero per ufficializzare la nomina del direttore di esercizio in possesso dei rarissimi requisiti richiesti e destinato a sostituire l'ingegnere che ha lasciato la vita terrena e residenti e turisti alle prese con gli impianti fermi, salta fuori che per quanto riguarda l'ascensore dell'ex L'Unione Sarda - dato per pronto alla ripartenza più volte - in realtà manca ancora un pezzo.

Le risposte

Cercando di andare più a fondo sulla questione uno le tenta tutte. Inizia contattando l'Avr, società che si occupa tra le altre cose anche della manutenzione degli impianti. «Sono fermi per disposizioni amministrative. È stato nominato un nuovo ingegnere, non sono in grado di darle informazioni sui tempi», spiega la signorina al di là della cornetta. Il secondo tentativo è con il Comune: «Abbiamo nominato il nuovo direttore d'esercizio e siamo in attesa che il Ministero ci dia il via libera. Un passaggio necessario per rimettere gli impianti in funzione». Così si finisce per rivolgersi a Roma, all'Ansfisa, Agenzia ministeriale da cui sembrano dipendere le sorti della mobilità del quartiere, che per ora non fornisce chiarimenti in merito.

La cronistoria

Tra silenzi e mezze risposte salta fuori l'articolo 30 del capitolato per l'affidamento dell'incarico di Responsabile d'esercizio, figura necessaria per il funzionamento degli ascensori e senza la quale non possono funzionare. Stando a quanto si legge nel documento, avrebbe dovuto lui stesso nominare entro novanta giorni dall'incarico un sostituto di sua fiducia. Cosa evidentemente non avvenuta. Così l'attesa continua. Qualcuno si era preso la briga di contare i giorni, poi diventati mesi, annotandoli sui cartelli posizionati davanti agli ascensori. “Impianto momentaneamente fuori servizio”: diventato scena fissa da metà marzo, da quando è morto il direttore d'esercizio. Da allora il Comune ha deciso di fermare - benché funzionanti - tutti gli ascensori, in attesa di trovare un sostituto. Profilo rarissimo, a detta dell'ex assessore competente Alessio Mereu, che dopo un mese circa tranquillizzava tutti. «Abbiamo individuato e nominato il sostituto, ci vorranno dieci giorni circa per rimettere in esercizio gli impianti». Era il 4 aprile, e da dieci i giorni sono passati a 34 senza che nulla sia cambiato.

Il giallo

E mentre l'attesa va avanti tra rabbia e proteste di residenti e non, spunta un altro piccolo giallo. Che riporta all'impianto accanto alla vecchia sede dell'Unione Sarda. “Lavori di installazione nuovo ascensore viale Regina Margherita”, informava il cartello che annunciava la fine lavori - mai arrivata - per il 10 giugno 2023. Il 13 ottobre dell'anno scorso, Mereu, dichiarava: «Sono in corso le certificazioni per il collaudo, dopo circa dieci anni di fermo contiamo di restituirlo alla cittadinanza entro questo mese». Dopo cinque mesi e mezzo: «Stiamo aspettando che arrivi un pezzo», è la nuova versione che arriva dal Comune. Così si continua ad aspettare.

