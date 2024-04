Ascensori ancora fermi: trovato il nuovo direttore ma serve il sì da Roma  

Si va verso la ripresa dei trasporti verticali che collegano il quartiere Castello con la parte sottostante della città, ma è ancora presto per avere una data. I tre ascensori, situati al Bastione, al Terrapieno e alle scalette di Santa Chiara, sono fermi da più di un mese, costringendo gli abitanti della zona a dover effettuare faticose salite e discese per raggiungere le proprie case o accedere alle vie del centro. Dagli uffici del Comune fanno sapere però che i tempi di attesa stanno per finire: dovrebbe essere inviata oggi agli organi regionali e ministeriali competenti la documentazione con il nominativo del nuovo direttore d’esercizio. La nomina è un passo fondamentale, perché questo tipo di ascensori non possono essere messi in funzione in assenza di questa figura. Ad oggi risultano fermi non a causa di un guasto, ma in seguito al decesso dell’ingegnere che ricopriva l'incarico.

«Figura difficile da trovare»

Ma perché da metà marzo si è arrivati a oggi senza una nomina? «Non è stato facile trovare un sostituto, perché in Sardegna sono pochissimi i tecnici di questo tipo», è la risposta degli uffici comunali. «L'unica figura che al momento ha dato disponibilità fa parte di Arst che ringraziamo per esserci venuta incontro. Abbiamo chiuso un accordo con loro».

I tempi

Adesso la speranza è che la nomina venga ratificata nel più breve tempo possibile. «Abbiamo ricevuto massima disponibilità per risolvere il problema immediatamente, forse già questa settimana», fanno sapere sempre dal comune.

Intanto però i disagi per i residenti restano. A Castello risiedono molti anziani, per i quali le scale, soprattutto in salita, rischiano di non rappresentare solo un incomodo, ma in alcuni casi un ostacolo insormontabile. E lo stesso discorso vale per le persone in carrozzina. Non solo: tra i (molti) turisti che arrivano ogni giorno, desiderosi di visitare il Bastione, c’è chi si vede costretto a rinunciare a causa della scalinata, specialmente nelle giornate più calde. Ma anche chi, come una famiglia di turisti spagnoli con un bambino piccolo al seguito, ha deciso di non arrendersi all’assenza di trasporti verticali, e ieri mattina ha percorso i 170 scalini in salita sollevando il passeggino.

Per gli abitanti di Castello il problema degli ascensori non è purtroppo una novità, ma un disagio che sembra presentarsi con inevitabile periodicità, fin da quando sono stati inaugurati dalla Giunta Delogu all’inizio degli anni 2000. Gli ultimi stop nel 2019 e 2022, fino ad arrivare a marzo di quest’anno.

