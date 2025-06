Ascensori a singhiozzo, colpa del caldo 

Non c’è pace per gli ascensori di Castello. Alla lunghissima telenovela degli ultimi anni fatta di guasti ripetuti, turisti intrappolati per ore e collaudi rinviati di mese in mese, si aggiunge adesso un inedito capitolo.

Stop nelle ore calde

Da oggi i tre impianti-elevatori che consentono ai castellani di andare e venire dal loro quartiere - ma soprattutto sono le porte d’accesso ai tanti visitatori, tra cui migliaia di croceristi, curiosi di scoprire le bellezze del cuore più antico della città - funzioneranno sì, ma solo a singhiozzo e in certe fasce orarie. Il motivo? Fa troppo caldo, signori. Ecco dunque che, stando all’ordinanza emanata dal Comune, ci saranno degli «stop programmati nelle fasce orarie più calde della giornata prorogabili secondo gli avvisi di condizioni meteo avverse della Protezione civile». Come dire: a Castello si può andare solo con il fresco.

Gli orari

In particolare il provvedimento del Comune prevede che l’ascensore delle Scalette Santa Chiara stia fermo tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30 e quello di viale Regina Elena, accanto alla vecchia sede dell’Unione Sarda, dalle 10 alle 13 (ma in caso di avviso di condizioni meteo avverse, come in questi giorni, lo stop sarà prorogato alle 17). Accessibilità a fasce orarie anche per l’impianto più utilizzato, quello del Bastione: sino a contrordine resterà fermo tutti i giorni dalle 11 alle 15.15 e, nel caso la Protezione civile emetta un allerta caldo, il fermo sarà prorogato sino alle 18.

Ma qual è dunque il vero problema? Nel comunicato con cui si annuncia la novità, la sospensione viene motivata come una misura «a tutela dei lavoratori e dei passeggeri degli ascensori, che per le elevate temperature potrebbero subire dei blocchi durante il servizio».

Le ragioni

Dal Comune insomma non si fidano di quegli impianti disgraziati (e a ragione) che hanno sempre fatto le bizze. E non si vuole correre il rischio che qualcuno, magari appena sbarcato da una crociera, resti bloccato mentre fuori ci sono 40 gradi e dentro molti di più, rischiando così gravi danni alla salute. «I tecnici della ditta di manutenzione sono all'opera per trovare una soluzione che consenta di ripristinare il funzionamento ordinario e sicuro degli impianti anche in situazioni di questo tipo», si aggiunge. Domanda: che d’estate ci sia caldo ormai è risaputo da qualche secolo, perché non pensarci prima?

