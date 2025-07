«Ascensori a singhiozzo, adesso basta» 

Da sempre, per un motivo o per un altro, funzionano in modo irregolare. Non bastassero i motivi “tecnici”, da qualche giorno subiscono blocchi programmati nelle ore più calde per ragioni di sicurezza legate alle elevate temperature. Per gli ascensori di Castello, e soprattutto i residenti, non c’è mai pace. Massimiliano Piccoi, consigliere comunale dei Riformatori, riaccende i fari sulla vicenda e lo fa presentando una interrogazione sul tema. «Gli ascensori che funzionano a singhiozzo provocano enormi disagi ai cittadini e ai visitatori, costretti spesso a percorsi alternativi particolarmente difficoltosi». Inoltre, «nelle linee programmatiche 2024-2029 del sindaco Zedda il superamento delle barriere architettoniche e il potenziamento dei collegamenti verticali, con particolare riferimento al quartiere Castello, al fine di renderlo più accessibile ai residenti e ai visitatori e più attrattivo è una delle priorità. A oltre un anno dall’insediamento della amministrazione Zedda non risultano interventi concreti né risolutivi per garantire la piena funzionalità e continuità degli ascensori», spiega Piccoi.E conclude: «Chiediamo al sindaco per quale motivo gli ascensori di Castello continuino a subire limitazioni in contrasto con gli obiettivi dichiarati nelle linee programmatiche». ( ma. mad. )

