Ascensori a mezzo servizio e scala mobile fuori uso: «Nessuno pensa al mercato» 

Disagi pesanti e tante proteste al mercato civico di via Quirra per l’indisponibilità dell’unica scala mobile, guasta da quasi due anni. Una criticità storica alla quale se n’è aggiunta da tempo un’altra: il malfunzionamento di uno dei due elevatori per le merci, utilizzati impropriamente anche per il trasporto di persone (anziani e disabili) proprio per tamponare l’emergenza. Le alternative per raggiungere il piano superiore, infatti, sono disagevoli: le ripide e malridotte rampe di scale o gli scivoli esterni resi viscidi dalla pioggia.

Le proteste

«Si tratta di un problema annoso», riferisce sconsolato Marco Angius, concessionario di un box di carne suina, «sappiamo che il Comune ha intenzione di realizzare due ascensori, ma al momento tutto tace». «Se la struttura fosse nostra avremmo provveduto a trovare una soluzione a nostre spese, ma non è così, per cui non ci resta che aspettare», commenta rassegnato Sergio Medas, portavoce dei macellai. «L’auspicio è che il Comune avvii i lavori quanto prima». Nel frattempo la situazione resta pesante. «Più si protrae il disservizio, più aumenta il danno. Chi, come me, lavora al piano superiore sta subendo un calo del giro d’affari», conclude Medas, «non sarebbe male se ci riconoscessero un ristoro, magari sotto forma di riduzione del canone».

Lo scontro

Le proteste vanno avanti da tempo e il tema è stato al centro, diverse volte, anche di interrogazioni in Consiglio comunale da parte delle opposizioni. Dunque sulla struttura di via Quirra, a Is Mirrionis, c’è molta attenzione. Carlo Serra, assessore allo Sviluppo economico, assicura: «Stiamo lavorando per una risoluzione definitiva del problema e abbiamo già approvato il documento di indirizzo per la progettazione dei lavori di adeguamento dei sistemi di collegamento verticale, ossia due ascensori per il pubblico». Insomma la speranza è che gli interventi nella struttura comunale possano iniziare in tempi non infiniti: «Un passaggio formale ma sostanziale che segna l’avvio concreto dell’iter per dei lavori necessari», aggiunge l’assessore. «Gli uffici tecnici stanno procedendo all’affidamento della progettazione di fattibilità, successivamente ci sarà quella esecutiva. Finita questa fase saremo in grado di definire meglio le tempistiche».

