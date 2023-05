Ascensore  rotto: disagi in ospedale 

Da quasi due settimane l’ascensore dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino è guasto. La cosa crea diversi disagi ai pazienti e ai loro parenti. Il problema è attenuato solo in parte dal fatto che nel nosocomio è presente un altro ascensore che di solito è utilizzato solo dal personale sanitario e che ora è stato messo a disposizione di tutti.

L’indicazione del guasto non è ben chiara, lo evidenzia Pasquale Marongiu, pensionato di San Gavino che ha difficoltà motorie e che utilizza un veicolo elettrico: «Nei giorni scorsi mi sono trovato davanti a quest’ascensore che tardava ad arrivare, ma non c’era alcuna indicazione del guasto e sono stato aiutato dal personale all’ingresso dell’ospedale sempre molto gentile: ho preso alla fine l’altro ascensore». I disagi si fanno invece sentire per l’accesso al sotto-piano perché questo era l’unico elevatore che consentiva di raggiungerlo e ora si sono creati non pochi disservizi per il trasporto di vestiario, farmaci e altri dispositivi. Vi è un altro ascensore che non può essere usato perché porta alla sala operatoria e il percorso deve rimanere sterile.

Sulla questione interviene il direttore generale della Asl 6 del Medio Campidano Giorgio Carboni: «L’ascensore ha un guasto tecnico: si è rotto il motore che non è più in commercio e questo richiede la sostituzione dell’intero blocco. I tempi tecnici per il ripristino purtroppo richiederanno oltre 90 giorni. Restano attivi altri due ascensori con limitato accesso al seminterrato. La Asl si scusa con i pazienti per i disagi». ( g. pit. )

