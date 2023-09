Ascensore rotto: disagi in ospedale 

Proteste in ospedale per il guasto a uno degli ascensori. Si tratta di una situazione che va avanti da più di quattro mesi con disagi per i pazienti del Nostra Signora di Bonaria e per i loro parenti, spesso anziani, che hanno problemi di mobilità. Il disagio è attenuato solo in parte dal fatto che è presente un altro ascensore che di solito è utilizzato solo dal personale sanitario, ma che ora è stato messo a disposizione di tutti. «Sono andato in ospedale per chiudere l'iter di un intervento al quale sono stato sottoposto e per prendere l’ascensore ho aspettato a lungo perché, oltre a dare precedenza a chi stava peggio di me, l'ascensore si bloccava di tanto in tanto», racconta Pasquale Marongiu, pensionato di 73 anni. Sul problema interviene il direttore generale della Asl 6 Giorgio Carboni: «La riparazione è già iniziata e si attendono i tempi tecnici per il completamento dell’operazione». ( g. pit. )

