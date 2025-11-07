«Ascensore in tilt, siamo prigionieri»  

Da una settimana la palazzina di via Zuddas 5, a Nuoro, vive una situazione di grave disagio. A causa di infiltrazioni dal tetto, la sala macchine dell’ascensore è stata danneggiata e l’elevatore è rimasto bloccato, andando più volte in corto, e intrappolando - per due volte - alcune persone all’interno. La palazzina, composta da quattro piani, ospita 12 famiglie: tre per ogni piano. All’interno tre persone con disabilità, che utilizzano il deambulatore, e un paziente con necessità frequenti di recarsi in ospedale. Per loro, l’impossibilità di usare l’ascensore significa di fatto rimanere “sequestrati” in casa, come raccontano i residenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti sigillando l’impianto. Nonostante i condomini abbiano chiesto ad Area di eliminare le infiltrazioni tramite l’amministratore e via pec, non hanno ricevuto risposta. I residenti sottolineano che, fino a oggi, la manutenzione ordinaria era sempre stata regolare: un tecnico pagato dai condomini era intervenuto più volte per valutare le infiltrazioni che danneggiano la parte alta del motore e i cavi dell’ascensore. Tuttavia, questi non può più operare a causa del sigillo dei vigili del fuoco, mentre l’acqua continua a infiltrarsi, creando anche il rischio di caduta di frammenti di calcestruzzo dai frontalini del tetto.

