VaiOnline
Via Zuddas
08 novembre 2025 alle 00:29

«Ascensore in tilt, siamo prigionieri»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da una settimana la palazzina di via Zuddas 5, a Nuoro, vive una situazione di grave disagio. A causa di infiltrazioni dal tetto, la sala macchine dell’ascensore è stata danneggiata e l’elevatore è rimasto bloccato, andando più volte in corto, e intrappolando - per due volte - alcune persone all’interno. La palazzina, composta da quattro piani, ospita 12 famiglie: tre per ogni piano. All’interno tre persone con disabilità, che utilizzano il deambulatore, e un paziente con necessità frequenti di recarsi in ospedale. Per loro, l’impossibilità di usare l’ascensore significa di fatto rimanere “sequestrati” in casa, come raccontano i residenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti sigillando l’impianto. Nonostante i condomini abbiano chiesto ad Area di eliminare le infiltrazioni tramite l’amministratore e via pec, non hanno ricevuto risposta. I residenti sottolineano che, fino a oggi, la manutenzione ordinaria era sempre stata regolare: un tecnico pagato dai condomini era intervenuto più volte per valutare le infiltrazioni che danneggiano la parte alta del motore e i cavi dell’ascensore. Tuttavia, questi non può più operare a causa del sigillo dei vigili del fuoco, mentre l’acqua continua a infiltrarsi, creando anche il rischio di caduta di frammenti di calcestruzzo dai frontalini del tetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Colpi ai portavalori, finisce a San Teodoro la fuga di Puligheddu

Il ricercato si è consegnato agli agenti della Squadra mobile 
Fabio Ledda
La storia

Cristina Berardi, il calvario da rapita raccontato in versi

L’alfabetiere della sofferenza descritto dalla ex maestra a Urzulei 
Federica Melis
Corte d’appello

Decadenza, udienza rinviata e polemiche

I legali di Todde: «Fercia non può partecipare». La replica: «Resto, ho servito la Repubblica» 
Francesco Pinna
La penalista cagliaritana interviene su Videolina

«Troppi pregiudizi nelle indagini sul mostro di Firenze»

L’avvocata Rita Dedola difese Vinci La serie tv e i riflettori sulla pista sarda 
Nicola Scano
La polemica

Cgil in piazza il 12 dicembre contro la manovra

Landini: «Prelevare l’1% ai più ricchi». Ironia di Meloni e Salvini: sempre di venerdì 
Monza

Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta

La donna si è difesa da sola. L’aggressore sarà rimpatriato:aveva già un foglio di via 
Medio Oriente

«La pace a Gaza è un impegno dell’Italia»

Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in due diversi incontri 