Ascensore guasto, disabili prigionieri in casa 

Quell’ascensore non è mai partito, ma finalmente presto salirà e scenderà come dovrebbe. Lo promette Area, ente per l’edilizia popolare, agli inquilini di una palazzina in via Laconi a Sestu, che da tempo sono costretti a fare le scale più volte al giorno, su e giù per quattro piani. Molti tra loro, va detto, hanno invalidità importanti. Come Giuseppe Coppo, che ha 78 anni: «Sono venuto ad abitare qui quarant’anni fa. Ero giovane, lavoravo in campagna. Ma oggi, con l’età e gli acciacchi, esco poco e quando lo faccio sto fuori il più possibile, perché poi dovrò rifare quelle tre rampe di scale. Peccato, perché questo palazzo mi piace».

Il servizio mai attivato

Portavoce degli inquilini è Silveria Perra, che però non abita qui: «Vengo però ogni giorno per stare con il mio compagno. È disabile e non esce quasi più, è come essere prigionieri in casa». La palazzina è stata costruita con gli ascensori, ma non sono mai entrati in funzione. «Non stiamo chiedendo mari e monti», si sfoga Vitalia Puddu, mentre il marito Gemiliano Erbino racconta: «Ho una cardiopatia ischemica, mi muovo col bastone, purtroppo quando usciamo è un bel problema portare su le buste della spesa». Problema che non è l’unico nella palazzina. Luigi Pinna, 40 anni, mostra, «le infiltrazioni di umidità e le grondaie intasate da erbacce».

La nota dell’azienda

Il palazzo mostra i segni dell’umidità ma né su questo problema, né sul disservizio nell’ascensore possono intervenire gli inquilini. «Saremmo anche disponibili a contribuire, ma non possiamo perché gli appartamenti e l’ascensore non sono di nostra proprietà», spiega Puddu. Lo scorso aprile, da Area avevano assicurato che l’intervento era in programmazione. Poi il silenzio, fino a ieri, con l’ente che fa una nota: «Gli ascensori sono bloccati per un prolungato non uso che ha reso obsoleti e non funzionanti gli impianti di sollevamento. Area ha appena concluso la progettazione di una serie di interventi analoghi in tutta la provincia di Cagliari e sta mandando in appalto i relativi lavori all'interno di uno strumento di accordo quadro. Se le procedure si concluderanno entro questo mese, tempo alcuni mesi, e i lavori di ripristino e, come nel nostro caso, di sostanziale nuova installazione, verranno posti in esecuzione». Insomma, passerà ancora del tempo prima di poter usare gli ascensori, ma ai residenti della palazzina di via Laconi sembra ugualmente un sogno. «Finalmente», sorride Giuseppe Coppo. «Finalmente potrò uscire tutte le volte che voglio». E Silveria Perra aggiunge: «Ci vogliamo credere».

