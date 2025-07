Ascensore guasto, anziani prigionieri in casa 

Un sogno chiamato ascensore. Nelle palazzine popolari gestite da Area, nella zona di via Laconi e di via Lussu, ci sono due palazzi di cinque piani dove l’ascensore non ha mai funzionato. Gli abitanti cercano di averlo, l’agenzia l’ha promesso ma non ha concretizzato.

I disagi

Per chi abita qui è un disagio continuo. «Io non esco da sei mesi», racconta Giuseppina Piroi, che abita al quinto piano, «con le mie gambe non me lo posso permettere». Una situazione difficilissima perché la quasi totalità degli inquilini della palazzina sono anziani o con disabilità. Tra loro c’è Giuseppe Coppo, del quarto piano: «Quando sono venuto ad abitare qui ero un ragazzo, tutta un’altra cosa. Oggi non mi arrendo, cerco di uscire una volta la settimana, ma sono caduto tante volte», e si alza, mostrando i graffi e i lividi.

Qualche piano più in giù ed ecco l’appartamento di Vitalia Puddu. Lei si muove senza problemi nel palazzo, con l’agilità di una ragazzina: «Faccio su e giù da vent’anni, ormai sono abituata, vado volentieri a trovare gli altri. Ma per mio marito è diverso. Ha avuto un ictus, ora vengono gli assistenti a casa a fargli la terapia perché possa riprendere a camminare e parlare».

«Io pure ho problemi alle gambe, e mio marito ha l’asma», dice Antonella Olla, «non ce la facciamo più». Insomma, come sintetizza ancora Puddu, «siamo prigionieri in casa”. Ma come risolvere? Le comunicazioni tra gli abitanti del palazzo e Area vanno avanti da tempo: «L’ascensore lo chiediamo da anni. Area è sempre stata disponibile per le altre cose ma questa sembra complicata. Ci hanno detto che bisogna avere pazienza, che serve un amministratore condominiale, che servono tanti soldi». Pare che ci sia qualcuno che non paga le spese condominiali? «Così dice una voce, ma noi abbiamo sempre pagato», rispondono gli inquilini insieme. In un comunicato all’Unione l’anno scorso Area affermava che era prevista la sostituzione degli ascensori in tutte le palazzine dove è necessario, quindi sarebbe una questione di tempo. Dall’azienda, contattata per chiedere aggiornamenti, non è arrivata al momento una risposta. E non è l’unico caso; a poche decine di metri in via Lussu c’è un’altra palazzina di sei piani, dove l’ascensore è solo un cubo spento. Eppure trovare una soluzione sarebbe urgente. Fa eccezione invece la palazzina di piazza della Musica: due blocchi di appartamenti anch’essi di Area con un bellissimo ascensore nuovo. «Noi abbiamo pagato le spese per installarlo», spiega una signora uscendo di fretta, buste delle spese in mano.

