Ascensore, giovedì il collaudo 

Giovedì si farà il collaudo, la settimana prossima l’impianto dovrebbe ripartire. Sembra finita l’attesa per riavere in funzione l’ascensore a fianco all’Unione Sarda, importante per collegare Castello a Villanova e da lì a San Benedetto.

Un impianto fondamentale anche per i turisti che intendono raggiungere il tetto della città. I residenti sperano che sia la volta buona visto che l’impianto è fuori uso da un decennio e che la fine dei lavori costati 84mila euro - come è scritto nel cartello – sarebbe dovuta essere il 10 giugno del 2023. «Sono in corso le certificazioni per il collaudo, dopo circa dieci anni di fermo contiamo di restituirlo alla cittadinanza entro questo mese», dichiarò l’assessore Alessio Mereu lo scorso ottobre. La prudenza è d’obbligo.

