Ascensore fermo, ospizio bloccato 

Il mancato arrivo di un pezzo utile al funzionamento degli ascensori congela il tentativo d’inaugurazione della casa di riposa “Margherita di Savoia”.

L’attesa

Sono passati due anni da quando la società “Mediahopes” si aggiudicò per 32 milioni di euro il bando economicamente più importante effettuato dal Comune d’Iglesias, per un progetto atteso da decenni che, soprattutto dopo la chiusura di “Casa Serena”, intende restituire alla città un nuovo ospizio in grado di accogliere 60 ospiti.L’inaugurazione della struttura è più volte apparsa imminente, ma prima le lungaggini per le autorizzazioni da parte della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, utili alla prosecuzione dei lavori sul fabbricato e quindi le tempistiche oltremodo dilatate per la consegna di un dispositivo correlato agli ascensori presenti, hanno comportato uno slittamento dell’apertura, contribuendo a rendere fertile il campo delle polemiche.

L’analisi

«Ormai la vicenda del Margherita di Savoia è divenuta una telenovela. - dichiara il consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio - In più di un’occasione, questa e la passata amministrazione, avevano annunciato in pompa magna la sua inaugurazione. Puntualmente è però sempre saltata a causa di problemi riconducibili alla stesso governo cittadino, il quale accampa invece delle scuse attribuendo la responsabilità dei fallimenti agli altri. Mi auguro che siano a breve annunciati dei tempi certi per il termine dei lavori e auspico che il prossimo annuncio d’apertura sia quello reale». Simone Saiu, consigliere di minoranza e capogruppo di “Insieme”, si sofferma sulle lunghe tempistiche per la realizzazione della casa di riposo, focalizzando l’attenzione anche sul delicato momento che coinvolge il territorio sul tema sanità: «Con lo sfascio della sanità pubblica, con le case di cura private al completo, con le lunghe liste di persone in attesa di collocazione, credo si debba avere l’onestà di spiegare una volta per tutte quale sia il reale motivo del perché la struttura sia ancora chiusa. - puntualizza - Occorre lasciare da parte gli annunci trionfalistici che vengono riportati sui social e che si ripetono a scadenza periodica».

L’interno

Gli arredi sarebbero pronti, così come le cucine e tutti i locali utili all’ospitalità, persino lo spazio esterno è concluso, curato e pronto ad essere vissuto: «Persino i letti son già montati, si attende di poter utilizzare l’ascensore monta lettighe per trasferire quelli destinati al piano superiore. - spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - Si è in attesa di un pezzo utile al funzionamento proprio degli ascensori, un meccanismo che purtroppo impiega dei mesi ad arrivare. Una volta consegnato la società inoltrerà la richiesta d’apertura in Regione, un benestare che arriverebbe nell’arco di tempo di qualche giorno».

