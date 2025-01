Ascensore fermo da quarant’anni 

Ci sono treni che passano una volta sola, e poi ascensori che sembrano proprio non volerne sapere nemmeno di partire. Risale a un anno fa il grido di aiuto lanciato dai residenti dei civici 8 e 10 di via Laconi. Due palazzine gemelle l’una attaccata all’altra, gestite da Area, con un grosso problema: l’ascensore, installato oltre quarant’anni fa, non ha mai funzionato.

Un’attesa infinita

E per i condomini la situazione sta diventando un incubo: «La mia salute dall’anno scorso è anche peggiorata», racconta Giuseppe Coppo, 79 anni, «ormai non posso più fidarmi delle mie gambe e ogni uscita di casa è un’avventura». Il suo caso non è l’unico tra i condomini di questa palazzina di quattro piani. Molti inquilini sono anziani: c’è chi ha invalidità e patologie importanti, chi semplicemente gradirebbe un aiuto in più e non dover fare le scale dopo la spesa.

«Da anni siamo in contatto con Area, che ha promesso di aiutarci», raccontano i residenti; «una possibilità potrebbe anche essere far pagare parte delle spese della sostituzione dell’ascensore ai condomini, ma per molti di noi sarebbe comunque impossibile. Qui non abita certo gente ricca». C’è anche chi non può permettersi di pagare il canone di locazione. «Se proprio non si può cambiare l’ascensore, chiedo che mi cambino questo appartamento al quarto piano con uno al primo da un’altra parte», propone Coppo.

Le promesse di Area

L’anno scorso Area alle sollecitazioni dei residenti rispondeva così: «Gli ascensori sono bloccati per un prolungato non uso che ha reso obsoleti e non funzionanti gli impianti di sollevamento. Area ha appena concluso la progettazione di una serie di interventi analoghi in tutta la provincia di Cagliari e sta mandando in appalto i relativi lavori all'interno di uno strumento di accordo quadro. Se le procedure si concluderanno entro questo mese, tempo alcuni mesi, e i lavori di ripristino e, come nel nostro caso, di sostanziale nuova installazione, verranno posti in esecuzione».

Caso non isolato

Al momento però tutto è fermo, e non si tratta dell’unico caso: risale allo scorso ottobre il grido di aiuto di Vittorio Piroi, 84 anni, e Ignazia Addari, 89, residenti nella palazzina popolare di via Lussu, ma costretti a vivere in una baracca in campagna, perché non riescono a fare sei piani di scale nel loro palazzo, anche in quel caso con l’ascensore guasto da anni. I problemi delle palazzine sono tanti: le facciate portano i segni del tempo, l’erba cresce sui cornicioni. E qualcuno ha notato anche l'abbandono di rifiuti nei cortili.

