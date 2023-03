Ascensore bloccato: la visita si fa per strada 

L’ascensore non funziona e nella sede Inps di Iglesias la visita di revisione per la legge 104 si fa in macchina. È successo martedì mattina a Iglesias, a Bruna Ruggiu, di Bacu Abis, chiamata a visita per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la legge 104.

La protesta

A raccontare l’accaduto è il marito della donna, Ignazio Cerniglia, che l’ha accompagnata all’appuntamento nel palazzo di viale Colombo. «Mia moglie ha difficoltà nei movimenti e cammina con l’ausilio del deambulatore - racconta - appena siamo entrati nella sede Inps la guardia ci ha informato che l’ascensore era guasto. Per mia moglie è impossibile fare le scale, sono un ostacolo insormontabile per lei. Sono potuto salire io a consegnare la documentazione, poi sono tornato da lei. Prima abbiamo aspettato il nostro turno nel cortile esterno ma presto si è stancata di quella posizione scomoda e si è dovuta sedere in macchina». Per la signora, invalida a 100 per cento e con difficoltà nella deambulazione, non è stato possibile fare altro. «Con l’ascensore funzionante si sarebbe potuta accomodare nella sala d’aspetto - aggiunge - ma l’ascensore guasto ha impedito l’accesso agli uffici. Una barriera architettonica vera e propria». Non le è rimasto altro da fare che aspettare il suo turno al piano terra, seduta in auto per la precisione. «È stata raggiunta dalla commissione medica che così ha potuto vederla e farle alcune domande - dice Ignazio Cerniglia - Non so da quanto tempo l’ascensore sia guasto anche se mi è sembrato di capire che sia già successo, ma comunque è indecente che una persona disabile e con gravi problemi di deambulazione debba essere impossibilitata a recarsi a visita perché l’ascensore non funziona. Tra l’altro anche i servizi igienici sono al primo piano e quindi, con l’ascensore fuori servizio, anch’essi inaccessibili per un utente disabile».

La replica

La direzione regionale Inps, interpellata su quanto accaduto martedì mattina , ha risposto con una nota assicurando che il guasto all’ascensore della sede di Iglesias sarà risolto a breve. «Si informa di essere già precedentemente intervenuti al fine di rimuovere la causa che ha determinato il fermo dell’impianto elevatore della sede Inps di Iglesias - si legge nella risposta diffusa dall’ufficio stampa nazionale - l’ascensore sarà funzionante nel volgere di qualche giorno. Consapevoli del disservizio causato dal guasto dell’impianto, si rassicura in merito all’adozione di più opportuni accorgimenti organizzativi, finalizzati a limitare il disagio all’utenza e il ritardo nell’erogazione del servizio».