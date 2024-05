Ascensore bloccato da mesi, disagi per anziani e malati 

Continua al poliambulatorio Asl il problema legato all’ascensore guasto. Fermo ormai da mesi, uno dei due impianti non è stato ancora riparato. Così i pazienti sono costretti a sobbarcarsi lunghe file per cercare di prendere l’unico dei due ascensori funzionanti, che ieri mattina però andava avanti a singhiozzo. Così una paziente con le stampelle è stata costretta a fare da sola le scale e stessa sorte è toccata a tanti altri anziani e malati.

«È incredibile che non si riesca ad aggiustare questo ascensore», dice Luisa Sitzia, 72 anni, in attesa al piano terra, «in tanti mesi non l’hanno mai riparato. Io ho una patologia e non posso fare le scale per salire al quinto piano per la visita, quindi cosa devo fare? Ogni tanto si ferma anche l’altro ed è un disagio enorme per tutti».

La questione dell’ascensore va avanti ormai da troppo tempo. Dopo un lungo stop, lo scorso agosto era stato rimesso in moto. Poi un nuovo guasto dopo pochi giorni, di nuovo un eterno fuori servizio in attesa di un pezzo mancante, un nuovo intervento e poi un altro stop che dura ancora oggi.

Un problema enorme soprattutto per le tante persone che devono accedere al servizio dialisi e che non certo possono salire a piedi. Sempre fuori uso anche le scale mobili per le quali la riparazione sembra ancora più difficile.

RIPRODUZIONE RISERVATA