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Villacidro
19 aprile 2026 alle 00:25

Ascensore bloccato al “Piga” da due anni: protesta la preside 

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L’ascensore fuori uso da circa due anni al liceo “Piga” di Villacidro compromette i diritti fondamentali degli studenti. E la dirigente scolastica, Mariella Vacca, ha inviato l’ennesimo richiamo alla Provincia del Medio Campidano chiedendo il ripristino immediato dell’impianto. Vacca lamenta che «nonostante le ripetute segnalazioni nessun intervento risolutivo è stato avviato, né sono state fornite tempistiche certe per la riparazione». Denuncia «le responsabilità dell’ente su accessibilità, sicurezza e tutela dei diritti». Chiede un «intervento immediato e un cronoprogramma dettagliato entro una settimana. In caso contrario, la scuola è pronta a rivolgersi agli organi competenti per segnalare formalmente il disservizio».

La Provincia ha affidato l’intervento alla ditta che cura le manutenzioni, ma non è stato risolutivo: l’ascensore ha continuato a bloccarsi. «La sua assenza – scrive la dirigente - colpisce gli studenti disabili, impedendo loro di esercitare pienamente il diritto allo studio e all’inclusione. Criticità anche per il personale con ridotta mobilità, in difficoltà sulle scale». Infine «i problemi legati alla sicurezza sul lavoro, con i dipendenti costretti alla movimentazione manuale di materiali tra i piani, in condizioni non conformi alla norma».

Il presidente della Provincia, Giuseppe De Fanti, spiega: «Subito dopo l’insediamento ci siamo attivati per risolvere il problema: attendiamo un ricambio dalla Cina, non è semplice, e il suo arrivo è previsto non prima di giugno. Questo è il motivo del ritardo». (s. r.)

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