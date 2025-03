Ascanio Celestini nell’Isola con San Francesco 

Sulle orme di San Francesco, Ascanio Celestini arriva in Sardegna per proporre al pubblico del Teatro Massimo di Cagliari (mercoledì prossimo) e dell’Auditorium multidisciplinare di Arzachena (giovedì) la sua “Rumba”: un presepe del Terzo Millennio dove invece di pastori e artigiani, fanciulle e spose, sono i lavoratori e le donne del popolo coloro che assistono al miracolo della nascita di Gesù Bambino, sono i moderni “ultimi” della Terra: tra protagonisti «Giobbe, magazziniere analfabeta che ha organizzato il magazzino senza nemmeno una parola scritta» ma anche «la Signora delle Slot rumena, arrivata in Italia come prostituta, che s'è ricomprata la propria libertà» e perfino «lo zingaro che ha cominciato a fumare a otto anni e sta ancora lì che fuma, accanto alla fontanella, davanti al bar».

La pièce

Dunque un viaggio nelle periferie, tra i poveri e gli emarginati, con «l’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato», uno spettacolo scritto e interpretato dallo stesso Celestini, in scena con Gianluca Casadei (musica e voce) e con la voce (fuori campo) di Agata Celestini. Un nuovo appuntamento con Questioni di Stile, il progetto dedicato ai grandi maestri e agli innovatori della scena. La pièce originale ispirata alla vita e alle opere del Santo di Assisi, ideata in occasione dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di Francesco a Greccio (1223-2023), trae spunto dalla rievocazione della Natività per comporre un vivido affresco della società contemporanea: l'artista romano, tra gli esponenti di punta del moderno teatro di narrazione, racconta la storia del giovane figlio di un ricco mercante, affascinato dai poemi cavallereschi, che si scontra con la cruda realtà della guerra e mentre si accinge a partire per le Crociate, grazie a una visione, scopre la propria vocazione spirituale.

Affabulazione

Il progetto teatrale pensato per ricordare la rappresentazione del primo “presepe vivente” si traduce in una coinvolgente e suggestiva affabulazione, in cui l'incanto del paesaggio rupestre lascia il posto allo squallore e al degrado delle periferie metropolitane, per riscoprire il significato di un evento troppo spesso travisato nella civiltà dei consumi. Il mistero della discesa sulla Terra del Figlio dell'Uomo, disposto a sacrificarsi per la salvezza delle anime, un Messia con un messaggio di speranza e di pace per tutte le genti, rivive sulla scena in una chiave poetica e surreale: un rito laico per ritrovare lo spirito della regola francescana, il sentimento di un amore universale.

La vicenda emblematica eppure straordinaria del Santo di Assisi, dell'aspirante cavaliere diventato, a suo modo, un soldato di Cristo, suggerisce di rivolgere lo sguardo sulla realtà quotidiana e sulle miserie terrene, rinunciando al miraggio della gloria per diffondere la parola di Dio tra la folla confusa e amareggiata delle donne e degli uomini, portando aiuto e conforto e offrendo solidarietà e comprensione. Un antidoto all'egoismo e al materialismo, ma anche all'isolamento delle grandi città, dove le esistenze scorrono su binari paralleli e le persone si sfiorano senza mai incontrarsi: Ascanio Celestini dà voce a personaggi sconosciuti, racconta le loro fatiche, il dolore e la rabbia, i tentativi di riscatto, i loro desideri e i loro sogni, in una moderna favola tra ironia e poesia.

Il santo di Assisi

La storia e la figura di Francesco, «il santo che impara a ricostruire la Chiesa di Dio in terra» continuano ad affascinare spettatori e fedeli, ma «dove lo troveremmo oggi? Tra i barboni che chiedono l’elemosina nel parcheggio di un supermercato? Tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino della logistica?»: “Rumba” è un invito a «guardare in basso», per incontrare i personaggi che «condividono lo stesso asfalto, la stessa condizione umana». (red. spet.)

