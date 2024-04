Ascanio Celestini: «La Rumba nelle periferie» 

C’è il magazziniere analfabeta, la prostituta che si è comprata la libertà, lo zingaro che fuma troppo, i barboni accattoni, i facchini africani. Gravitano tutti in un parcheggio vicino al supermercato e sono i protagonisti del nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, “Rumba”, che sbarca in Sardegna il 7 maggio a Nuoro e poi, a seguire, Macomer, Sanluri e Carbonia.

«È la terza parte di una trilogia di un lavoro cominciato dieci anni fa», dice l’attore, scrittore e drammaturgo. «Le storie si intrecciano in un parcheggio di periferia dove c’è un condominio popolare, un supermercato, un centro per la logistica e un bar. È Natale: il personaggio che racconta la storia aspetta l’arrivo del pellegrini col pullman per guadagnare qualche soldo raccontando la storia di San Francesco. E lì ci si rende conto che i poveri cristi di oggi non sono poi così diversi da quelli di allora. Vivono ai margini della società e si parla di loro solo se entrano nella cronaca».

Il teatro come denuncia?

«In realtà non lo faccio per denunciare una condizione di vita, è che mi sembra più interessante questo rispetto all’intrattenimento».

Racconta la vita di persone vicine a noi.

«E sono anche la maggioranza: la gran parte della gente vive così. Certo, non sono tutti barboni e prostitute, ma i più non entrano nel numero dei raccontabili. Questo spettacolo lo facciamo anche in Francia e in Svezia, l’attore che recita in svedese è curdo. Ebbene, le periferie di Stoccolma non sono così diverse da quelle delle piccole città. Si assomigliano tutte».

La gente ha voglia di sentire storie di vite difficili?

«Decisamente sì. A Roma, molto più che negli anni scorsi, per il 25 aprile si sono fatti molti incontri e manifestazioni culturali. C’è stata una giornata intera con la lezione dello storico Alessandro Baricco, il giornalista Corrado Augias, e poi il mio spettacolo. Senza banchetti, bar, birra nè aperitivi».

Lei ha dunque la percezione di tante persone che vogliono sapere.

«Se si continuano a costruire centri commerciali è chiaro che tanta gente va lì visto che non ci sono alternative. Ma le persone sono molto più interessate di quello che sembra».

E tutto questo succede anche in questa fase storica in cui le cabine elettorali sono mezzo vuote?

«La disaffezione al voto è legata al disinteresse dei partiti nei confronti degli elettori. Sono i partiti che scelgono i candidati e l’elettore si trova a ribadire una scelta già fatta».

L’abbiamo vista in tv discutere di antifascismo.

«Io sapevo chi fosse Massimo Magliaro da pochi minuti».

Un giornalista: non lo conosceva?

«Sapevo che sarei stato in onda con altre persone, conoscevo quasi tutti, Elisabetta Piccolotti e Italo Bocchino, Magliaro invece non sapevo chi fosse».

Non si aspettava quella frase?

«No. Che nel 2024 una persona dicesse in tv in maniera così spontanea di essere fascista sinceramente non me lo aspettavo. Vabbé che non è reato, però, pochi minuti prima Bocchino, che è della sua parte politica, aveva detto che il fascismo è morto 80 anni fa. E ha perfino chiamato me fascista perché lo interrompevo».

Un insulto, dunque.

«Sì, ma poi, quando Magliaro mi ha interrotto, ho chiesto se anche lui fosse fascista, e Magliaro ha risposto: io lo sono».

Da insulto a rivendicazione.

«Motivo di orgoglio. Io sono andato in tv per dire che la destra ha problemi col fascismo non risolti: non sono stati fatti i processi ai criminali di guerra che l’Italia non ha mai consegnato alla comunità internazionale. Senza un processo non c’è giustizia ma neanche verità».

