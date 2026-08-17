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Cagliari.
18 agosto 2026 alle 00:07

Ascanio Celestini giovedì racconta Pasolini all’Exma 

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Sarà Ascanio Celestini il protagonista dell’anteprima del festival letterario Mondo Eco 2026: giovedì 20 agosto alle 20, all’Exma di Cagliari, il regista, drammaturgo e scrittore presenterà “Pasolini. Una vita, anzi due”. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il festival Incipit e l’ingresso è gratuito.

Nel libro Celestini propone un ritratto di Pier Paolo Pasolini che supera la tradizionale biografia per intrecciare memoria, storia e impegno politico ripercorrendo le contraddizioni dell’Italia del Novecento e restituisce un Pasolini ancora capace di interrogare il presente. Un percorso nel quale la vicenda personale si intreccia con la storia collettiva e con i nodi politici e sociali di un Paese attraversato da profonde trasformazioni.

Considerato tra i principali esponenti del teatro di narrazione italiano, Ascanio Celestini ha costruito la propria ricerca artistica intorno alla memoria collettiva, alle storie degli ultimi e alle vicende irrisolte della storia recente. La sua scrittura e il suo lavoro teatrale uniscono linguaggio popolare e registro letterario, trasformando il racconto del passato in uno strumento per leggere il presente.

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