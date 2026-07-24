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Olbia.
25 luglio 2026 alle 00:40

As do mar, Valsecchi cittadino onorario 

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Guida uno dei marchi italiani di tonno in scatola più conosciuti all'estero e prodotto a Olbia, l'amministratore delegato di Generale Conserve, con il marchio As do mar, Adolfo Valsecchi, diventa cittadino onorario della città. Se il Consiglio comunale approverà la proposta del sindaco Settimo Nizzi, giovedì prossimo, al re del tonno sarà conferito il prestigioso riconoscimento. Ottantacinque anni, nato a Genova, Valsecchi nel 2014 diventa azionista di maggioranza di Generale Conserve che, nel 2008, –con Vito Gulli – ha rilevato lo stabilimento dove veniva prodotto il tonno Palmera, a rischio chiusura, e che l'imprenditore ligure aveva guidato negli anni d'oro e fino al 1995. Prima azienda a Olbia per fatturato e una delle principali in Gallura dal punto di vista occupazionale con oltre duecento dipendenti fissi nello stabilimento olbiese e quasi altrettanti stagionali, quella di Valsecchi e di As do mar, di cui è diventato proprietario unico, a Olbia è una storia di riconversione industriale che gli è valsa, nel 2022, anche il titolo di Cavaliere del Lavoro. Oggi, Generale Conserve è il secondo produttore italiano di conserve ittiche e sotto la guida di Valsecchi i livelli occupazionali sono aumentati da 500 a 700 lavoratori impiegati tra la sede produttiva di Olbia e quella in Portogallo. Il futuro cittadino onorario di Olbia è anche tra i fondatori di International seafood sustainability foundation, organizzazione mondiale che riunisce esperti, ong e aziende dell'industria del tonno per il controllo dell'applicazione di tecniche di pesca virtuose e sostenibili.

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