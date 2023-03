Arzu non si trova, rompicapo dopo il maxi blitz 

Lo cercano inutilmente le forze dell’ordine ma anche parecchi volontari, oltre ai familiari che, attraverso una telefonata della sorella nelle ore successive alla sparizione, hanno dato l’allarme ai carabinieri della compagnia di Lanusei. Si battono le campagne della zona. Setacciati anche alcuni casolari ma è come muoversi al buio. Mercoledì sera lo aspettavano anche i militari della stazione di Arzana dove Arzu si recava con la massima puntualità per firmare. Era l’appuntamento fisso delle sue giornate in forza alla misura di sorveglianza speciale dell’obbligo di soggiorno. L’attività investigativa sulla sparizione di Sandro Arzu muove i primi passi. Ne hanno parlato in un vertice anche la Direzione distrettuale antimafia e il nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro. Gli inquirenti allargano a tutto campo le indagini che, al momento, escluderebbero analogie con il caso di Mosè Cao, il pregiudicato di Lotzorai scomparso nel nulla il 18 settembre 2021 e ritrovato senza vita il 22 novembre successivo. Cao era sparito quasi al culmine di una settimana carica di tensione in Ogliastra, perché appena quattro giorni prima Sandro Arzu era sfuggito a un agguato che qualcuno gli aveva teso nelle campagne di Is Tancas, vicino alla fontana Sa Nuxi, zona sud-ovest dell’abitato di Arzana. Dati inconfutabili, intrecciati tra loro da una contestualità temporale. Ilegami tra Cao e Arzu erano pacifici e i due erano legati da rapporti amichevoli, tanto che il 54enne di Arzana sarebbe rimasto particolarmente colpito da quella vicenda.

Non hanno fatto in tempo a mettere i sigilli a una delle più importanti operazioni antidroga mai effettuate in Sardegna che i carabinieri della compagnia di Lanusei sono già alle prese con un nuovo rompicapo. Cercano Sandro Arzu. Lo fanno da mercoledì scorso, quando il 54enne pregiudicato di Arzana non si è presentato in caserma per firmare il registro in forza alla misura di sorveglianza speciale dell’obbligo di soggiorno che gli era stata applicata qualche tempo fa. Ed è inevitabile per la procuratrice facente funzioni di Lanusei Giovanna Morra, e i militari pensare a un collegamento tra la sua sparizione e il maxi sequestro di cocaina avvenuto a Bari Sardo. Questo in virtù del fatto che Arzu è sotto processo per traffico di sostanze stupefacenti e la sua sparizione nel nulla è concomitante con il maxi blitz dei carabinieri nell’abitazione di Marco Mura (43), pregiudicato di Bari Sardo, arrestato insieme a Giorgio Rubin (68), di origini venete, che era appena sbarcato nell’Isola.

La sparizione

Ancora niente, ancora nessuna traccia di Sandro Arzu. Più passano le ore e più sale l’angoscia tra i familiari. Dell’uomo non si hanno più notizie da mercoledì sera. Sono passati tre giorni e ora si teme per le sue sorti.

Non si trova

Lo cercano inutilmente le forze dell’ordine ma anche parecchi volontari, oltre ai familiari che, attraverso una telefonata della sorella nelle ore successive alla sparizione, hanno dato l’allarme ai carabinieri della compagnia di Lanusei. Si battono le campagne della zona. Setacciati anche alcuni casolari ma è come muoversi al buio. Mercoledì sera lo aspettavano anche i militari della stazione di Arzana dove Arzu si recava con la massima puntualità per firmare. Era l’appuntamento fisso delle sue giornate in forza alla misura di sorveglianza speciale dell’obbligo di soggiorno. L’attività investigativa sulla sparizione di Sandro Arzu muove i primi passi. Ne hanno parlato in un vertice anche la Direzione distrettuale antimafia e il nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro. Gli inquirenti allargano a tutto campo le indagini che, al momento, escluderebbero analogie con il caso di Mosè Cao, il pregiudicato di Lotzorai scomparso nel nulla il 18 settembre 2021 e ritrovato senza vita il 22 novembre successivo. Cao era sparito quasi al culmine di una settimana carica di tensione in Ogliastra, perché appena quattro giorni prima Sandro Arzu era sfuggito a un agguato che qualcuno gli aveva teso nelle campagne di Is Tancas, vicino alla fontana Sa Nuxi, zona sud-ovest dell’abitato di Arzana. Dati inconfutabili, intrecciati tra loro da una contestualità temporale. Ilegami tra Cao e Arzu erano pacifici e i due erano legati da rapporti amichevoli, tanto che il 54enne di Arzana sarebbe rimasto particolarmente colpito da quella vicenda.

Guai con la giustizia

A giugno Sandro Arzu, assistito dagli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola, è atteso dal processo d’appello per la condanna a 18 anni per traffico di sostanze stupefacenti. In passato aveva scontato 26 anni per l’omicidio di Bruno Ferrai nel 1993. All’epoca Sandro Arzu aveva 24 anni e commise l’omicidio insieme al fratello, Luca, che per quel fatto ha scontato 16 anni di carcere. A luglio 2018, i militari del Ros avevano confiscato a Sandro Arzu beni per un valore complessivo di 850 mila euro: un’abitazione con annesso garage a Senorbì, una polizza assicurativa, un’auto e un’ingente somma di denaro. Ora la sua esistenza si tinge di giallo: il telefono è senza segnale da mercoledì, la sua auto non si trova e la preoccupazione dei familiari è altissima.

