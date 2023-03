Arzu introvabile, ricerche a tappeto 

Sparito. Inghiottito nel nulla. Sandro Arzu è irreperibile e da cinque giorni i suoi familiari non si danno pace. Cinquantaquattro anni, una vita al confine con la legalità, mercoledì scorso non è rientrato nella sua abitazione aprendo scenari investigativi di qualsiasi tipo. Può essere casuale l’imponente blitz antidroga messo in atto la mattina successiva dai carabinieri a Bari Sardo. Ma di certo gli inquirenti, coordinati dalla procuratrice facente funzioni di Lanusei, Giovanna Morra, non scartano un nesso tra le vicende. Non fosse altro per la contestualità temporale tra il sequestro di 34 chili di cocaina nella casa di Marco Mura (43 anni), pregiudicato di Bari Sardo, e la sparizione dello stesso Arzu, in attesa del processo d’Appello (fissato a giugno) per fatti legati allo spaccio di droga e per cui su di lui pende un fardello pesante: condanna in primo grado a 18 anni di carcere.

Rompicapo

I sospetti sulla sparizione di Arzu sono diversi. In Procura non lasciano nulla di intentato, si cercano di capire i motivi della scomparsa, così improvvisa da alimentare forti preoccupazioni tra i familiari. Il telefono di Arzu, che in questi anni non aveva mai disatteso l’appuntamento serale per la firma in caserma, è muto e l’auto non si trova.

I precedenti

Sparito nel nulla in Ogliastra anche Marco Ferrai. Di lui si sono perse le tracce il pomeriggio del 21 settembre 2004, quando aveva 27 anni. Il ragazzo era in casa, quando un’utilitaria grigia si fermò davanti e lui salì a bordo. Da allora non si è saputo più niente. A rendere la vicenda ancora più complessa una particolare coincidenza. I fatti si sono svolti a poche ore di distanza dall’assalto alla base militare di Bellavista che fruttò a tre banditi 13 mitragliatori Beretta, 22 caricatori e altra attrezzatura consegnata da un piantone sotto la minaccia delle armi. Tanto provarono a indagare i genitori di Marco Ferrai che finirono massacrati dai sicari all’alba del 4 dicembre dello stesso anno mentre si trovavano nel loro podere vicino all’aeroporto di Tortolì. Abbastanza simile, almeno nelle modalità, la sparizione di Mosè Cao il 19 settembre 2021: due mesi di silenzio, poi il ritrovamento del cadavere in un pozzo dell’agro di Talana.