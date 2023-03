Arzana, Sandro Arzu sparito nel nulla Allarme dei familiari 

Sandro Arzu è irreperibile da mercoledì sera. Il suo telefono è muto e non si trova la sua auto. Il 54enne pregiudicato di Arzana non ha fatto rientro nella sua abitazione come sua consuetudine, alimentando subito la preoccupazione dei familiari. La sorella ha segnalato i fatti ai carabinieri di Lanusei e, a distanza di oltre 48 ore dalla sparizione, il mistero diventa sempre più fitto. L’uomo non era sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo, soltanto l’obbligo di soggiorno ad Arzana, una misura di sorveglianza speciale. Il 14 settembre 2021 un sicario aveva tentato di ucciderlo nelle campagne del paese. Nella circostanza era rimasto ferito di striscio: il proiettile che lo aveva colpito al torace era entrato e uscito, così come avevano accertato i medici del Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei che Arzu aveva raggiunto da solo. La sua sparizione è stata al centro di un vertice che si è tenuto ieri tra la Direzione distrettuale antimafia e il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro.

Tensione

I familiari vivono ore d’angoscia. Gli ultimi contatti risalirebbero a mercoledì pomeriggio. Quando in serata non ha fatto rientro a casa tra le mura domestiche è salita la preoccupazione. Poi la sorella si è rivolta al personale dell’Arma. Sono subito scattate le ricerche dell’uomo, ma fino alla tarda serata di ieri l’allarme non era rientrato. In questi anni Arzu ha tenuto un comportamento esemplare rispetto alla misura di sorveglianza speciale che gli era stata applicata dal giudice. Ecco perché la sua sparizione assume i contorni di un giallo. Sandro Arzu non aveva appuntamenti imminenti con la Giustizia. Il processo d’Appello per una condanna di oltre 18 anni, che gli è stata inflitta in primo grado a gennaio 2021 dal tribunale di Cagliari per traffico di sostanze stupefacenti, è fissato per giugno prossimo. Dunque la sua sparizione non sembra motivata dall’imminente rischio di una (eventuale) condanna in secondo grado.

Chi è

L’ultima condanna di Sandro Arzu, assistito dagli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola, risale al 15 gennaio 2021. Il gup lo ha considerato uomo di punta di un’organizzazione di 23 persone finalizzata al traffico di stupefacenti. In passato Sandro Arzu e il fratello Luca erano stati arrestati con l’accusa di aver ucciso nel 1993 Bruno Ferrai, loro compaesano. Gli Arzu lo ritenevano responsabile dell’omicidio del padre Pietro, assassinato nel 1987. Erano stati condannati a 26 e 16 anni di carcere. A luglio 2018, il Ros aveva confiscato a Sandro Arzu beni per un valore complessivo di 850 mila euro: un’abitazione con annesso garage a Senorbì, una polizza assicurativa, un’auto e un’ingente somma di denaro.