Arzana, inseguito e freddato da un sicario 

È stata un’esecuzione spietata: prima otto spari, poi il colpo di grazia alla testa. Vincenzo Beniamino Marongiu, 52 anni, è stato ucciso da un sicario, forse spalleggiato da un complice, con una pistola semiautomatica ieri alle 9 del mattino in piazza Roma, nel centro di Arzana. Condannato per l’assalto alla base militare di Campomela e coinvolto in vicende recenti legate a droga e altri delitti, tre anni fa Marongiu rilasciò un’intervista al giornale: «Se tornassi indietro - disse - non rifarei la stessa vita. Nel frattempo sono diventato un capro espiatorio».

