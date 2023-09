Arzana in lutto attende la salma di Mariano Piras 

Sono in corso le pratiche burocratiche e solo dopo il nulla osta delle autorità messicane la salma di Mariano Piras, morto mercoledì mentre lavorava in un cantiere, potrà fare rientro ad Arzana. L’uomo, 52 anni, elettricista, si trovava in Messico per lavoro. Il feretro è stato ricomposto e si trova ad Apizaco, nello Stato di Tlaxcala, 130 chilometri a est di Città del Messico.

Per il rimpatrio i tempi non si annunciano brevissimi e per accelerare le operazioni il sindaco di Arzana, Angelo Stochino, ha sollecitato il ministero degli Esteri. Attraverso l’ambasciata e il consolato italiani in Messico, i funzionari della Farnesina sarebbero in stretto contatto anche con l’impresa di Milano per cui Piras stava lavorando, per coordinare la procedura già di per sé rallentata dalla burocrazia.

La tragica scomparsa dell’elettricista, sposato e padre di tre figli, ha suscitato dolore e commozione tra la comunità di Arzana. Secondo le prime comunicazioni riferite ai familiari, Piras avrebbe perso la vita cadendo da un capannone alto 8 metri. Ma il quadro investigativo, condotto dalle autorità locali, dovrà far luce su quanto accaduto con esattezza. Anche per questo, ieri, sono partiti alla volta del Messico alcuni familiari.