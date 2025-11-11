Arzana, dottoressa in pensione: «Non rimango in servizio perché farei solo il burocrate» 

«Avrei proseguito, ma gli ultimi cinque anni da medico preferisco cancellarli». Sabato scorso Franca Doa ha aperto, per l’ultima volta, il suo ambulatorio. Per quarantatré anni è stata il medico di base di Arzana. «Sì, anche perché il nostro mestiere non è più medico di famiglia come si chiamava un tempo». Ieri, nel giorno del suo 72esimo compleanno, la dottoressa ha spiegato perché ha preferito interrompere l’attività sebbene potesse rinviare la pensione: «Il medico è diventato un burocrate, ostacolando la vera professione che è quella di occuparsi del paziente, rispettando i veri principi del lavoro». Quella recitata dalla dottoressa Doa è una litania diffusa tra i colleghi della sua generazione che hanno appeso il camice: il loro lavoro è condizionato da un’asfissiante burocrazia.

La storia

«Stare dietro alle carte ti costringe ad abbandonare i principi che animano il lavoro del medico. Questa professione l’ho scelta perché mi piaceva. Fare il medico di famiglia è l’unico lavoro che ti tiene in sintonia con il paziente». La dose d’esperienza non le manca, alla dottoressa che saluta i suoi pazienti. Conseguita la laurea nel 1981 all’Università di Cagliari, Franca Doa ha lavorato inizialmente come guardia medica a Villagrande, Talana e Orani. Nel 1983 ha aperto l’ambulatorio ad Arzana, dove all’epoca lavoravano anche altri due colleghi: Raffaele Sestu e Angelo Stochino. Si è presa cura di tre generazioni. «Negli ultimi tempi ho seguito i figli di chi ho visto nascere». Dei quarantatré anni di servizio ne conserva, soprattutto, trentotto. Gli ultimi cinque, segnati da una burocrazia snervante, non cancellano comunque l’amore per la professione. «Di questi cinque anni sono insoddisfatta. Fare il medico di famiglia significa creare un rapporto con i pazienti e diventare parte integrante della famiglia. Due aggettivi per raccontare gli anni con il camice? Affascinanti e appaganti. Di ciascun paziente mi è rimasto qualcosa, anche di chi non c’è più da trent’anni». La comunità le ha riconosciuto professionalità e bontà. «Ma io non ho fatto nulla di straordinario, ho solo svolto il mio lavoro con scrupolo e impegno. Anzi, sono io a ringraziarli tutti per la fiducia e il rispetto che mi hanno dato e per avermi voluto bene. Continuerò a far visita agli anziani».

Il saluto

Nel suo ultimo giorno di lavoro, la dottoressa ha ricevuto la visita degli amministratori comunali, di parenti e amici. Il sindaco, Angelo Stochino, era accompagnato dal presidente del Consiglio, Antonio Doa, cugino della professionista. «Come amministrazione - ha aggiunto Stochino - esprimiamo alla dottoressa un profondo ringraziamento».

La continuità

Da ieri piazza San Rocco presenta un aspetto diverso: non c’è più la fila di persone in attesa di essere ascoltate, visitate e rassicurate da lei. Lo studio, però, continuerà a essere luogo di cura e prevenzione: il nipote di Franca Doa, Giuseppe Corrias, radiologo, sarà presente ad Arzana due volte al mese per effettuare ecografie con apparecchiature di ultima generazione. In paese, a sostituire la dottoressa arrivata a fine carriera arriva Ignazio Casari, medico originario di Villagrande, che garantirà assistenza medica per tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Facendosi carico di altri 1400 pazienti, oltre quelli che assiste già nel suo ambulatorio alla casa della salute di Lanusei. Stakanovista anche lui, fino alla pensione.

