Arzana dà acqua da bere a Lanusei 

Arzana darà da bere a Lanusei. La volontà è quella di collegare uno dei pozzi di Su Pradu, che insiste sul versante al confine tra i due territori comunali, attraverso una condotta adeguata ad alimentare la rete idrica della cittadina, sempre più a corto di risorsa potabile e ostaggio di restrizioni sull’erogazione. Da un anno le migliaia di utenze sono approvvigionate a singhiozzo nell’arco delle 24 ore, con la sospensione a metà pomeriggio e la riapertura alle 6 del giorno dopo. In soccorso di Lanusei, il cui servizio idrico è sotto l’egida di Abbanoa, va il centro confinante che gestisce in autonomia il sistema. Alla cooperazione tra paesi lavorano i due sindaci, Angelo Stochino (Arzana) e Davide Burchi (Lanusei).

Mutuo soccorso

A Su Pradu insistono otto pozzi. Su quattro di questi, a 800 metri dal confine con Lanusei, la condotta allacciata che va verso Arzana è sottodimensionata. «Per strutturarla - spiega Stochino - servirebbero 400 mila euro, impegno proibitivo per il nostro Comune che solo due anni fa ha ottenuto la certificazione di ente gestore grazie al quale potremo ricevere finanziamenti regionali, come ad esempio i 140 mila euro erogati da Egas». La siccità colpisce tutti, indistintamente: «Siamo disponibili ad andare incontro a Lanusei per cercare di alleviare la sofferenza provocata dalla siccità. È sede dell’ospedale e di tanti altri servizi di levatura territoriale e non troviamo corretto che la comunità si faccia carico da sola di sostenerli. Auspichiamo condivisione analoga dai paesi vicini anche per altri centri in sofferenza, come Loceri. L’Ogliastra sia unica entità». A Su Pradu, nel frattempo, soffre anche il bestiame: il laghetto artificiale si è prosciugato. «Chiediamo l’intervento della Regione per aiutare gli allevatori», dice Stochino. A Lanusei, intanto, ringraziano: «Siamo contenti della disponibilità di Arzana - afferma Burchi - e in attesa di sviluppi sull’iter attendiamo l’esito della ricerca di nuovi pozzi».

Crisi nera

A Tertenia la disponibilità d’acqua è quasi esaurita e il sindaco, Giulio Murgia, annuncia novità drastiche: «L’erogazione del servizio sarà limitata alle prime ore della giornata, fino a esaurimento dell’acqua potabile disponibile». Ulteriori restrizioni sono state adottate anche a Ulassai: rubinetti chiusi dalle 19 (anziché dalle 22) fino alle 6 del giorno successivo.

