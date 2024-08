Arzana, allevatori in ginocchio per la siccità 

Subito 280 mila euro per fronteggiare l’emergenza siccità. Metà li ha stanziati il Comune con avanzi di bilancio, l’altro 50 per cento è invece frutto di un contributo di Egas. Le disposizioni anticrisi sono state approvate durante il Consiglio comunale di martedì cui hanno preso parte decine di allevatori del paese che sul Gennargentu stanno combattendo una battaglia per salvare seimila capi di bestiame.

«È un intervento salva-bestiame. Il Comune - conferma Lele Stochino, allevatore associato Coldiretti - ci è venuto subito incontro, mettendoci anche a disposizione gli idranti dell’antincendio che ci permettono di approvvigionarci dal vascone fronte Aias. Sul Gennargentu stiamo piazzando canalette e aggiustando vecchie fontane in disuso. C’è piena collaborazione con l’ente e ci riteniamo soddisfatti».

Mercoledì mattina gli assessori Marco Pinna e Fabrizio Deiana e il presidente del Consiglio, Antonio Doa, hanno raggiunto i versanti del Gennargentu per un sopralluogo tecnico. «Gli allevatori - dichiara il sindaco, Angelo Stochino - si sono mostrati collaborativi e noi stiamo mettendo in campo forze importanti per tamponare la grave emergenza di questo periodo».

Nel frattempo la siccità non dà tregua, e mentre scende sempre più il livello del lago Flumendosa le preoccupazioni salgono.

