Arzachena più vicino agli spareggi 

Arzachena 2
Atletico Bono 1
Arzachena (3-5-2) : Copetti; Fernandez, Olgiatti, Zelayeta; Cannone (26’ st Pereira), Olivera, Saggia (1’ st Donati), Loddo, Goy; Bonivardi (43’ st Greggio), Babou. In panchina Russu, Sposito, Columbano, A. Bonora, Mauro. Allenatore Ottaviani.
Atletico Bono (4-3-3) : Martin; Fedorovics, Gohourou, Migan (1’ st Dieng), Piriottu; Altobelli, Passalenti, Tonco; Solinas (10’ st Stabile), Tanda (10’ st Manca), Pitirra (10’ st Molozzu). In panchina Fodde, Gomez, Pireddu, Sale, Sanna. Allenatore Pinna.
Arbitro: Melis di Ozieri.
Reti : pt 14’ Bonivardi (r); st 16’ Copetti (a), 45’ Loddo.
Note : ammoniti Ottaviani, Olgiatti, Zelayeta, Bonivardi, Loddo (A), Migan, Tonco, Passalenti e Stabile (AB). Recupero: 0’ pt-4’ st. Spettatori circa 200.
Arzachena. L’Arzachena batte l’Atletico Bono 2-1 nel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di Promozione e conquista il sesto posto del girone B.
Galluresi in vantaggio dopo 14’ con Bonivardi su rigore, al 16’ della ripresa l’autorete di Copetti ripristina l’equilibrio ma allo scadere Loddo firma la vittoria degli smeraldini.
RIPRODUZIONE RISERVATA