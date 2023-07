Arzachena, non è finita 

Arzachena. Una manifestazione d’interesse pubblica rivolta a società o associazioni sportive per salvare l’Arzachena e iscrivere il club al campionato. Dopo il passo indietro dei proprietari (il gruppo Orlean Invest Holding), con la squadra che non si è iscritta alla Serie D perché, a fronte della sua messa in vendita, nessuno ha presentato proposte ritenute valide, il Comune si è mosso nella speranza di trovare un sodalizio che prenda in mano la società. Chi fosse interessato deve formalizzare il proprio intento entro il 25 luglio alle 13, quando saranno aperte le buste, e qualcuno pare aver già fatto il passo necessario.

L’amministrazione cittadina, ora titolare delle quote, chiede «la presentazione di progetti calcistici valutabili in termini di solidità e di sostenibilità idonei a raccogliere, già dall’imminente stagione 2023/2024, il patrimonio sportivo della squadra di calcio del Comune».

La richiesta alla Figc

Allo stesso tempo è stata anche presentata alla Figc un’istanza perché si valuti la possibilità di consentire all’eventuale sodalizio sportivo di nuova costituzione la partecipazione a un campionato ufficiale. Si spera nell’Eccellenza, considerato che «il movimento calcistico Arzachenese», è scritto nella domanda, «nasce nel 1964 e da allora ha ottenuto continui successi nel panorama sportivo regionale oltre ad avere stabilmente militato in campionati di livello nazionale». Tornei che hanno visto l’Arzachena protagonista negli ultimi vent’anni, tra i quali due di Serie C dal 2017 al 2019. L’ultima competizione regionale risale alla stagione 2002/2003, quando gli smeraldini vinsero l’Eccellenza.

