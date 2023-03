Arzachena, in un mese ti giochi i playoff 

Arzachena. Nell’anticipo di sabato l’Arzachena si è aggiudicata il derby contro l’Atletico Uri. Una vittoria preziosissima in chiave playoff e che mancava in trasferta dal 22 gennaio scorso. «Una grande prestazione», dice il tecnico, Marco Nappi. «Soprattutto dal momento in cui siamo rimasti in dieci. In precedenza eravamo passati in vantaggio ma l’Uri era riuscito a pareggiare subito. Negli spogliatoi ho detto ai ragazzi che la partita si poteva vincere anche con l’uomo in meno. Ho lasciato i tre attaccanti davanti per questo motivo. Con la voglia, la grinta, la determinazione e il gioco siamo riusciti a raddoppiare. Abbiamo avuto le redini del gioco ed è arrivata anche la terza rete. Questa prestazione dà seguito a quella, sempre ottima, col Sorrento».

Soddisfatto anche il portiere Eugenio Fusco. «È stata senza dubbio una partita difficile condizionata dal vento e dal campo piccolo. Siamo stati bravi. Abbiamo giocato con la giusta cattiveria e con attenzione. Siamo felici per questi tre punti. Ci aspetta un mese lungo e difficile. Siamo carichi e motivati per il rush finale. Cercheremo di fare più punti possibile e alla fine faremo i conti». Nel prossimo turno l’Arzachena ospiterà la Casertana. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA