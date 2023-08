Eccellenza e Promozione con 17 e 36 squadre, l’Arzachena Academy ripescata con San Vito, Uragano Pirri, Perdaxius, Senorbì, Dorgalese, Ollolai e Folgore Tissi in Prima categoria, campionato che passa da cinque a quattro gironi con 17 squadre ciascuno. In Seconda categoria le 98 compagini sono suddivise in 7 gironi da 14 club: ripescate Sedilo, Amatori Jerzu, Tavolara, Sinnai, Atletico Phiniscollis, Calmedia Bosa, Atletico Sorso, Matzaccarese, Lunamatrona, Calcio Siliqua, Tzaramonte, Lotzorai, Girasole, Havana San Basilio e Accademia Dolianova.

La riunione

Sono le decisioni più importanti prese dal Consiglio direttivo della Figc sarda nella riunione di ieri, durante la quale sono state stabilite anche le date di partenza dei campionati e della Coppa. L’Eccellenza prenderà il via il 10 settembre, Promozione e Prima categoria il 24 settembre, la Seconda categoria il primo ottobre. Aprirà la stagione la Coppa Italia di Eccellenza con i match di andata degli ottavi di finale il 27 agosto. La Coppa Italia di Promozione comincerà il 3 settembre col primo turno. «Abbiamo fatto un grande lavoro», dice Gianni Cadoni, presidente della Figc sarda, «è il momento più difficile della stagione. Abbiamo sistemato le squadre nel modo migliore e con equilibrio, inserendo l’Arzachena in Prima categoria senza ledere i diritti di altre società. Non si poteva non tener conto della storia di questo club. Abbiamo portato a diciassette anche gli altri tre gironi di Prima perché non si compromette l’obiettivo di definire i campionati in modo ordinato. Inoltre le tante affiliazioni in Terza ci hanno permesso di fare ben 15 ripescaggi in Seconda». Ecco i gironi.

Eccellenza

Barisardo, Bosa, Carbonia, Calangianus, Ferrini, Ghilarza, Iglesias, Ilvamaddalena, Li Punti, Ossese, San Teodoro, Sant’Elena, Taloro, Tharros, Tempio, Villacidrese e Villasimius.

Promozione

Girone A : Arborea, Arbus, Atletico Cagliari, Calcio Pirri, Tortolì, Castiadas, Cus Cagliari, Gialeto, Gonnosfanadiga, Guspini, Idolo, Lanusei, Monastir, Orrolese, Selargius, Terralba, Verde Isola e Villamassargia.

Girone B : Abbasanta, Alghero, Bonorva, Coghinas, Fonni, Lanteri, Luogosanto, Macomerese, Nuorese, Ovodda, Porto Torres, Posada, Santa Giusta, Sennori, Siniscola, Stintino, Tuttavista e Usinese.

Prima categoria

Girone A : Azzurra Monserrato, Baunese, Jerzu, Cardedu, Castor, Città di Selargius, Frassinetti, Asseminese, La Palma, Quartu 2000, San Vito, Sestu, Ullasai, Uragano Pirri, Settimo, Uta e Vecchio Borgo Sant’Elia.

Girone B : Cortoghiana, Antiochense, Atletico Masainas, Decimoputzu, Don Bosco, Fermassenti, Freccia Parte Montis, Isili, Barumini, Perdaxius, Sadali, Samugheo, Segariu, Senorbì, Seulo, Tonara e Ussana.

Girone C : Atletico Bono, Bittese, Buddusò, Bultei, Corrasi, Dorgalese, Fanum Orosei, Macomer, Ollolai, Ozierese, Paulese, Porto San Paolo, Pozzomaggiore, San Marco Cabras, San Nicola Ozieri, Silanus e Thiesi.

Girone D : Arzachena, Badesi, Berchidda, Campanedda, Castelsardo, Folgore Tissi, Ittiri Sprint, Monte Alma, Olmedo, Oschirese, Palau, Ploaghe, Porto Cervo, San Giorgio Perfugas, San Paolo, Siligo e Valledoria.

Coppa Italia

Eccellenza : Villacidrese – Iglesias, Bosa - Tharros, Sant’Elena – Ferrini, Barisardo – Villasimius, Ghilarza – Taloro, Ossese – Li Punti, Tempio – Calangianus, San Teodoro – Ilva.

