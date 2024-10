Arzachena, il Comune blocca il parco di Naseddu 

Braccio di ferro, adesso anche davanti al Tar Sardegna, per il parco fotovoltaico di Naseddu, ad Arzachena. L’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ragnedda ha imposto la sospensione dei lavori, appena iniziati, per un impianto da circa 8 megawatt della società Renewable Adventure 3 Srl.

I motivi

Secondo il Comune di Arzachena il grande impianto non si può fare perché è scaduta l’autorizzazione rilasciata nel 2022. In realtà i permessi, originariamente erano stati rilasciati alla Solar Challenge 1 Srl con sede in San Benedetto del Tronto. Il passaggio delle autorizzazioni dalla Solar alla Renewable (la voltura) avviene nel giugno 2022, come si legge negli atti del ricorso presentato al tribunale amministrativo.

I passaggi

Successivamente la stessa società, con sede a Milano, chiede una proroga dei termini di inizio lavori, «avendo riscontrato problematiche e difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime necessarie per la realizzazione dell’impianto». Secondo il Comune, che ha dato una stretta notevole a permessi e proroghe per le rinnovabili, le autorizzazioni per il sito di Naseddu non ci sono più.

Il giudizio

La Renewable Adventure ha chiesto al Tar l’annullamento dei provvedimenti di sospensione dei lavori, ma soprattutto dell’ordinanza che dichiara «decaduto il relativo titolo abilitativo». La società lombarda è sul piede di guerra e chiede anche «la condanna del Comune di Arzachena al risarcimento del danno patito».

I controlli

Il Comune gallurese sta monitorando tutti i progetti, sempre con grande attenzione alla tempistica. La Renewable Adventure, rappresentata dal greco Nikolaos Papapetrou, ritiene illegittime le decisioni degli amministratori galluresi.

