Arzachena entra nella Blue zone 

Arzachena, terra di centenari: il territorio della capitale della Costa Smeralda sarà inserita tra le Blue Zones della Sardegna insieme all’Ogliastra e alla Barbagia. L’annuncio arriva da Gianni Pes, medico e ricercatore dell’Università di Sassari, punto di riferimento degli studi sulle Blue zone sarde, che l'ha comunicato ad Arzachena durante la prima giornata del Longevity Fest 2025, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, in partnership con Smeralda Holding e con il patrocinio della Regione e del Comune. «Accogliamo con immenso piacere i risultati del grande lavoro di ricerca storica e scientifica che riconoscono ad Arzachena le caratteristiche uniche che la accomunano alle altre, rare, Blue Zones del mondo», sottolinea il sindaco Roberto Ragnedda .

Tra i protagonisti di questa quarta edizione, alcuni dei massimi esperti mondiali nei campi della nutrizione, della genetica e della medicina preventiva, coinvolti nel panel “Harvard Meets Porto Cervo”, previsto per oggi, dalle 18,30, al Cervo Conference Center di Porto Cervo. Tra questi Frank Hu, professore di Nutrizione ed Epidemiologia alla Harvard T.H. Chan School of Public Health e professore di Medicina alla Harvard Medical School, che ha aperto il festival con una lectio magistralis dal titolo “Food as medicine for a longer, healtier life”. «Il Longevity Fest è un’occasione unica per mettere in dialogo esperti di fama internazionale, comunità locali e cultura del territorio, creando un ponte tra ricerca scientifica e tradizione», ha commentato il vice presidente del Consorzio Mario Ferraro. Stasera nella serata conclusiva del Festival verrà assegnato al regista Pupi Avati il Longevity Award 2025.

