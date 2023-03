Arzachena, è un successo da playoff 

La partita Prima occasione al 10’. Cross dalla destra di Ravot, Masia è pronto alla deviazione ma Fusco vola e devia in corner. Poco prima della mezz’ora Gibilterra chiama Quesada alla respinta non semplice, poi Manca calcia a lato. Al 34’ ospiti in vantaggio: Manca allarga sulla destra per Gibilterra che entra in area e fa partire un pallonetto che si insacca sul secondo palo. Passano quattro minuti e l’Atletico Uri trova il pari: Fiorelli innesca sulla destra Masia che crossa sul primo palo per l’incornata vincente di Aloia. Al 42’ smeraldini in dieci per il rosso a Bonu, reo di aver fermato Ravot che scattava sulla fascia senza palla. Allo scadere, il tiro-cross di Fadda dall’out mancino bacia l’incrocio dei pali opposto.

Atletico Uri 1

Arzachena 3

Atletico Uri (3-5-2) : Quesada; Fancellu, Piga, Congiu; Ravot, Fiorelli (23’ st Alessandro Scanu), Melis (42’ st Pinna), Masia (32’ st Di Paolo), Fadda; Aloia (32’ st Samb), Demarcus. In panchina Atzeni, Luigi Scanu, Fusco, Cardoso, Wato Kuate. Allenatore Paba.

Arzachena (4-3-3) : Fusco; Dicorato, Marinari, Sosa, Bonu; Luca Manca, Bellotti, Bonacquisti; Gibilterra, Sartor, Lika. In panchina Ruzzittu, Pischedda, Pinna, De Rogatis, Rutigliano, Massimiliano Manca, Poli, Melis. Allenatore Nappi.

Arbitro : Collier di Gallarate.

Reti : 34’ Gibilterra, 38’ Aloia, 15’ st Sartor (r), 39’ st Bonacquisti.

Note : e spulsi Piga e Bonu; ammoniti Fiorelli, Melis, Manca e Dicorato. Angoli 5-5. Recupero 3’ pt + 4’ st. Spettatori 300 circa.



Uri. L’Arzachena sbanca 3-1 il Ninetto Martinez di Uri e si aggiudica il derby sardo di Serie D. Ha vinto la squadra più esperta, quella che ha interpretato meglio le fasi di gioco assorbendo prima l’espulsione subita.

La partita

Prima occasione al 10’. Cross dalla destra di Ravot, Masia è pronto alla deviazione ma Fusco vola e devia in corner. Poco prima della mezz’ora Gibilterra chiama Quesada alla respinta non semplice, poi Manca calcia a lato. Al 34’ ospiti in vantaggio: Manca allarga sulla destra per Gibilterra che entra in area e fa partire un pallonetto che si insacca sul secondo palo. Passano quattro minuti e l’Atletico Uri trova il pari: Fiorelli innesca sulla destra Masia che crossa sul primo palo per l’incornata vincente di Aloia. Al 42’ smeraldini in dieci per il rosso a Bonu, reo di aver fermato Ravot che scattava sulla fascia senza palla. Allo scadere, il tiro-cross di Fadda dall’out mancino bacia l’incrocio dei pali opposto.

Ripresa smeraldina

Dopo l’intervallo non ci sono cambi, mister Nappi non spunta il tridente per rinfoltire la difesa. Ci si aspetta che i padroni di casa approfittino della superiorità numerica, ma non accade. Poco prima dell’ora di gioco arriva l’azione che spezza l’equilibrio: un traversone a centro area trova la mano di Piga, l’arbitro indica il dischetto e mostra il secondo cartellino al capitano giallorosso. Va sul dischetto Sartor, che spiazza Quesada. Al 71’ punizione di Mannoni e Quesada vola a respingere. A sei minuti dalla fine, palla sulla destra per Bonacquisti che, lasciato solo sul filo del fuorigioco, entra in area e insacca in diagonale per l’1-3 finale.

Gli spogliatoi

Bocche cucite nello spogliatoio urese. Si presenta davanti ai taccuini il presidente Giampiero Pilo che dice: «Dopo il primo tempo pensavamo di portare a casa un risultato positivo. Purtroppo siamo entrati in campo poco convinti e alcuni errori ci sono costati cari contro una squadra sicuramente molto più esperta di noi». Marco Nappi, tecnico dell’Arzachena, sottolinea il carattere dei suoi: «Siamo rimasti in 10 ma abbiamo mantenuto il nostro assetto e continuato a giocare. Siamo stati bravi».



