Arzachena da playoff  

Arzachena 1

Monterotondo 0

Arzachena (4-4-3) : Fusco, Piga, Bonacquisti, Bonu, Dicorato, Manca, Sartor, Loi (41’ st Pinna, 43’ st Gibilterra), Mannoni, Marinari, Lika. In panchina Ruzittu, Pischedda, De Rogatis, Manca, Sosa, Poli, Bellotti. Allenatore Nappi.

Monterotondo (3-4-3) : Benvenuti, Santi, Calisto (37’ st Pasqui), Gianni, Albanesi (32’ st Trubiani), Melandri, Tilli, Mattei, Di Vico, Cannas (19’ st Baldassi), Carosi (35’ st Nardoni). In panchina Faraglia, Putti, Palladini, Macrì, Fontana. Allenatore Paris.

Arbitro : Tassano di Chiavari.

Rete : nella ripresa 16’ Lika.

Note : ammoniti Di Vico, Calisto, Carosi, Bonacquisti, Fusco.Recupero 2’ pt, 5’ st.

Arzachena. Seconda vittoria consecutiva per l’Arzachena, che batte al “Biagio Pirina” il Monterotondo. La squadra di Marco Nappi affronta un primo tempo in sordina, ma trova il vantaggio nella ripresa grazie al gol del nuovo acquisto Lika. E – cosa che fa ancora più inorgoglire i tifosi – riprende a vedere da vicino la zona playoff.

La sfida

Parte di slancio il Monterotondo. Al 7’ Tilli prova il tiro a pochi metri da Fusco, che però devia. Al 18’ si vedono gli smeraldini: Manca per Sartor in area, Benvenuti interviene. Al 23’ pericolo per i biancoverdi: sale Tilli in contropiede fino all’area, Marinari lo ferma. Al 37’ grande giocata di Carosi che dribbla tutti fino ad arrivare ai limiti dell’area, il tiro però non impensierisce Fusco. L’Arzachena ci prova ma non riesce a penetrare la difesa del Monterotondo e il primo tempo finisce sullo 0-0.

La rete decisiva

Più vivace la ripresa. Dopo alcune azioni interlocutorie, il risultato si sblocca al 16’. L’Arzachena passa in vantaggio grazie al gol di Lika. Azione corale di Manca, che ruba palla a centrocampo e serve l’esterno, arrivato in Gallura in prestito dalla Primavera 1 della Samp, che con un tiro secco batte il portiere laziale. Spinge l’Arzachena alla ricerca del raddoppio: Loi in area è protagonista di alcuni passaggi chirurgici per i suoi compagni. Al 28’ Albanesi atterra Manca in area di rigore, Tassano di Chiavari indica il dischetto. Tira Sartor, che però spara alto sul palo sinistro. Altro scambio in area tra Piga Sartor e Lika: nulla di fatto. La squa dra di Nappi vorrebbe il secondo gol, ma si accontenta. D opo cin que minuti di recupero, i tre punti sono al sicuro.

