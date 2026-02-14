VaiOnline
Al Frau.
15 febbraio 2026 alle 00:26

Arzachena, colpo da playoff 

Il Ghilarza capitola in casa e resta in zona retrocessione 

Ghilarza 0

Arzachena 2

Ghilarza (3-5-2) : Matzuzi, Deledda (45’ st Fenudi), Melis, R. Oppo, Doumbia, Oldani (12’ st Defrassu), Fernandez, Ambari, Libonatti, Rubattu (35’ st Manca), Mari (45’ st Gosamo). In panchina Volpicelli, Cinus, Cabiddu. Allenatore Deliperi.

Arzachena (4-4-2) : Copetti, Zelayeta, Bonacquisti, Olgiatti, Goy (45’st Columbano), Babou (48’ st Biccu), Fernandez, Bonivardi (23’ st Greggio), Cannone (26’ st Pereira), Loddo, Donati (38’ st A. Bonora). In panchina Petrillo, Olivera, S. Bonora, C. Mauro. Allenatore Ottaviani.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : pt 19’ Babou; st 43’ Babou.

Note : ammoniti Deledda, R. Oppo, Cannone, Loddo.

Ghilarza. Immeritata sconfitta per il Ghilarza che, pur giocando un’ottima gara, si arrende a un’Arzachena cinica, capace di aggiudicarsi i tre punti con soli due veri tiri.

Match giocato in condizioni proibitive per la pioggia, ma le squadre hanno dimostrato di essere molto preparate. Buon inizio dei padroni di casa ma gli ospiti passano al 19’ grazie a una ripartenza finalizzata dal centravanti Babou. Da quel momento i giallorossi fanno la partita ma gli ospiti si difendono con ordine e attenzione.

Nella ripresa al 29’ l’azione che poteva consentire alla squadra locale di pareggiare: colpo di testa ravvicinato di Doumbia, il palo evita la capitolazione di Copetti. Nell’ultimo quarto d’ora capitan Rubattu e compagni cercano il pareggio ma nel momento di maggior predominio i galluresi raddoppiano ancora con Babou.

Il tecnico di casa Deliperi a fine match è rammaricato, considerato che la squadra non ha demeritato pur dovendo fare a meno di Ruggeri e Stefano Oppo squalificati e Nieddu influenzato. Ora lo sguardo è rivolto a mercoledì per il turno infrasettimanale: al Frau arriva il Campanedda.

