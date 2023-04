Arzachena, che rischio con l’Angri: ma ora è in zona playoff 

Arzachena 3

Angri 2



Arzachena (4-3-3) : Fusco, Piga (9’ st Bonu), Bonacquisti, Dicorato, Pinna (29’ st Lika), Manca (25’ st Bellotti), Sartor, Gibilterra (16’ st Bolo), Sosa, Marinari, Melis (5’ st Poli). In panchina Ruzittu, De Rogatis, Doratiotto, Mannoni. Allenatore Nappi.

Angri (4-3-3) : Bellarosa, Vitiello, Manzo, Pagano, Varsi, De Rosa, Barone, Della Corte, Umile (1’ st Visconti), Fiore, Fabiano (1’ st Cassata). In panchina Esposito, Liguoro, Aracri, Palladino, Acunzo, Sall, Castellano. Allenatore Condemi.

Arbitro : Bello di Castelfranco Veneto.

Reti : pt 2’ e 41’ Piga, 39’ Sosa; st 8’ Varsi, 43’ Cassata.

Note : ammoniti Melis, Varsi, Cassata, Visconti, Bolo. Recupero 1’ pt, 3’ st.

Arzachena. Ottima vittoria dell’Arzachena contro un Angri che nel secondo tempo si è fatto ostico. I padroni di casa partono a razzo e dopo 2’ passano in vantaggio: Pinna per Piga sulla sinistra, destro potente e gol spettacolare. Smeraldini ancora pericolosissimi al 7’ quando sfiorano il secondo gol: tiro di potenza di Pinna, palo. Al 39’ angolo per l’Arzachena: batte Pinna, Sosa intercetta di testa e la butta dentro. Galluresi su di giri: al 41’ destro di Sartor, respinge Bellarosa, Piga intercetta e segna.

Nella ripresa l’Angri accorcia subito le distanze all’8’ con una bella rovesciata di Varsi. Al 23’ angolo per gli ospiti: dalla Bandierina batte Cassata, palla respinta in mischia. Al 43’ arriva la seconda rete dell’Angri: tiro di Varsi per Cassata che riesce a sorprendere Fusco. Momenti di ansia nel finale per i biancoverdi, che però ma alla fine riescono a incamerare i tre punti.

