Arzachena, beffa finale  

Arzachena 1

Sorrento 1



Arzachena (4-3-3) : Fusco Eugenio, Pischedda (25’ st Melis), Bonacquisti, Bonu, Manca Luca, Sartor, Gibilterra, Sosa, Marinari, Bellotti, Lika. In panchina Ruzittu, De Rogatis, Doratiotto, Rutigliano, Manca Massimiliano, Mannoni, Poli, Ferraro. Allenatore Nappi.

Sorrento (4-3-3) : Del Sorbo, Todisco, Carotenuto (13’ st Gaetani), La Monica, Cacace, Fusco Francesco, D’Ottavi (13’ st Tufano), Erradi (Gargiulo), Petito, Herrera, Simonetti (21’ st Badjie). In panchina Cervellera, Bisceglia, Selvaggio, Maresca, Scala. Allenatore Maiuri.

Arbitro : Teghille di Collegno.

Reti : nella ripresa 6’ Lika, 51’ Petito.

Note : ammoniti Manca, La Monica, Fusco, Bonacquisti, Gibilterra, Petito, Bellotti.

Arzachena. Al Biagio Pirina finisce con un amaro pareggio (1-1) il match fra l’Arzachena e il Sorrento, al termine di una partita in cui i padroni di casa sono stati autori di un’ottima prestazione. Rimane il rammarico per il gol subito all’ultimo secondo del sesto minuto di recupero.

Grande equilibrio in campo per le due squadre nei primi minuti. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 20’ con Sartor che prova una conclusione che termina poco fuori. Altro tentativo al 32’: Manca serve in area Bonacquisti che ci prova di testa. Palla fuori.

Formazioni in campo per la ripresa. Al 2’ ci prova Erradi dalla distanza, palla sopra la traversa. Al 6’ ecco il gol dell’Arzachena: cross di Luca Manca per Lika che si trova davanti allo specchio e non sbaglia. Al 17’ altra prodezza di Lika che s’infila in area e prova un siluro che esce di poco. Al 38’ ancora Lika in area che prova il tiro davanti a Del Sorbo, palla respinta. Al 51’ beffa per i biancoverdi: calcio d’angolo per il Sorrento, palla sul secondo palo, Petito batte di testa e segna il gol del pareggio.

