Arvisionadu, Nasco e Granazza I piccoli gioielli sardi 

Numeri che indicano la strada anche per le produzioni dell’Isola. Noi vantiamo alcuni monumenti dell’enologia nazionale. Come la Vernaccia di Oristano, unicum nel Mediterraneo. «Stiamo riscontrando una ripresa del settore», spiega Andrea Balleri, brand ambassador di Contini, storica e pluripremiata azienda di Cabras. «Ma ancora non basta». La Sardegna deve spingere sui vitigni autoctoni. Ieri al Vinitaly, dal padiglione istituzionale della Regione Sardegna, è arrivato un messaggio chiaro: si può andare oltre al Vermentino e al Cannonau. Franco Fronteddu di Laore ha parlato della primordiale enologia dell’età nuragica e Gianni Lovicu di Agris si è intrattenuto sui vitigni autoctoni (guai a chiamarli minori). Poi il presidente di Assoenologi Mariano Murru e l’enologo Andrea Pala hanno dimostrato sulla pratica il valore di questi prodotti, guidando una masterclass con in evidenza l’Arvisionadu della Cantina Arvisionadu (Benetutti), la Granazza di Sedilesu (Mamoiada) e il Nasco di Argiolas (Serdiana).

Le quotazioni massime più alte dei filari italiani – a volte sopra il milione di euro per ettaro – si riscontrano in provincia di Bolzano, nella zona di Barolo e Barbaresco, sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene e a Montalcino. Si va dai 300-500.000 euro a ettaro per la zona di produzione del Trento Doc, la Valpolicella, Bolgheri e la Franciacorta. Stime di poco inferiori per le aree del Prosecco Doc, del Lugana, del Chianti Classico e Montepulciano. Negli ultimi 15 anni, secondo le rilevazioni elaborate dal Crea, la grande maggioranza delle denominazioni ha incrementato le proprie punte di valore: si va da Montalcino (+63%) a Valdobbiadene (+16%), da areali nel bolzanino come Caldaro (+75%) o Canelli nell’astigiano (+58%) fino al Collio (+50%), all’Etna (+57%), ai filari montani della Valle d’Aosta (+114%).

Il vigneto Italia vale 56,5 miliardi di euro, per un corrispettivo a ettaro di 84 mila euro, quattro volte più della media delle superfici agricole. Il mondo enologico da Nord a Sud della Penisola genera un’economia da oltre 30 miliardi di euro l’anno e rappresentano al contempo uno degli investimenti più redditizi in assoluto sul piano fondiario. Ma non ci sono buone notizie per la Sardegna che resta lontana dai livelli di altre zone d’Italia. Accanto alle irraggiungibili Veneto, Toscana e Piemonte, si trovano piccole realtà come Trentino e Alto Adige. Segno che se si vuole, si può.

Nell’Isola

Le perle

Tre piccoli tesori che fanno parte dello straordinario patrimonio ampelografico sardo. «Riattivare i legami con il territorio e la tradizione è decisivo per ampliare l’offerta enologia dell’Isola», argomenta Antonio Furesi, presidente Ais Sardegna. «L’importante è rispettare il vitigno e garantire massima qualità del prodotto finale». Arvisionadu, Granazza, Caricagiola, Nasco: uve che ricordano i tempi antichi. «Quando all’ospite», racconta Ferruccio Deiana, decano dei produttori sardi, «si offriva proprio il bicchierino di Nasco». E di padre in figlio si passava la bottiglia di Nasco in occasione delle nozze, come segno di affetto e volontà di preservare la tradizione di una viticoltura antica e nobile.

