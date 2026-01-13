Aru e Chiappucci indicano già l’arrivo di Nuoro 

Uno non l’ha mai corso (ed è stato il grande cruccio della sua carriera), l’altro ne è stato protagonista, giusto tre anni fa. Fabio Aru, il più grande corridore sardo di sempre, il Cavaliere dei 4 Mori, snobbato dalla Regione quando vinse nel 2015 la Vuelta (e portò la bandiera sul podio), stavolta è testimonial del nuovo Giro di Sardegna. Accanto a lui, alla presentazione, Claudio Chiappucci, che il suo fan club di Quartu ribattezzò “Su Dimoniu”, nell’Isola ha fatto di tutto, grazie all’organizzatore Gino Mameli: «Ho iniziato coi circuiti, poi il ciclocross, la pista e il Giro di Sardegna. E poi ancora adesso vengo per le corse dei cicloamatori», ricorda il varesino al quale Nuoro promette una torta di compleanno per il 28 febbraio, quando compirà 63 anni.

Pane per velocisti

Il Giro non passa a Villacidro ma Fabio Aru ha fatto di tutto per essere alla presentazione: «Quando ero un giovane Under 23 e mi allenavo a Passo Bidderdi», ricorda, «vidi passare i professionisti del Giro di Sardegna e per me fu un grande stimolo». Certo la corsa non sarebbe stata adatta a uno scalatore come lui: «Però una tappa come quella di Nuoro, dove è un continuo saliscendi, senza pianura, ti sfianca. Sono i percorsi ideali per prepararti alle corse importanti. Quei 3000 metri di dislivello valgono 4000 di una tappa con salite lunghe».

Visto così sembra un percorso (830 km totali) fatto per passisti veloci, se non addirittura per sprinter: l’ipotesi di cinque violate di gruppo è concreta. Non per Chiappucci: «Credo che la tappa di Nuoro possa essere quella dove si decide la classifica», azzarda.

Amarcord

In collegamento telefonico, Francesco Moser e Gianni Bugno, gli altri due testimonial, danno appuntamento a febbraio, quando saranno presenti di persona: «Ho fatto due giri di Sardegna», ricorda il trentino. «Ai miei tempi si faceva alternativamente la Sassari-Cagliari o la Cagliari-Sassari. Vinsi a Nuoro nel ‘78 in maglia ridata ma erano gli stranieri a farla da padroni». E Bugno aggiunge: «Io venivo spesso ad allenarmi nell’Isola perché è perfetta. La Sardegna non ha niente da far scoprire ma va riscoperta in bicicletta». ( c.a.m. )

