Aru al Forte per il triathlon 

Sulle strade panoramiche mozzafiato su cui domenica si daranno battaglia gli atleti in gara nel Forte Village Triathlon, ci sarà anche un “concorrente” molto speciale. Già oggi, a Santa Margherita di Pula, arriverà Fabio Aru, il più grande ciclista sardo che, dopo il ritiro a 2021, non ha appeso la bicicletta al chiodo e domenica sarà in sella per i 20 km del Triathlon Sprint. Una staffetta promozionale, ma anche l’occasione per vedere in azione il Cavaliere dei Quattro Mori, che né da U23 né da Pro - un infortunio gli costò le tre tappe sarde del Giro 2017 - ha corso in Sardegna.

Prima di tutto, come sta Fabio Aru?

«Molto bene, tutto procede per il meglio, sono a Lugano da 9 anni, fuori Sardegna da 14, ma torno più spesso e molto volentieri. Il mio lavoro va alla grande, un bel momento».

Pronto per il weekend?

«È uno splendido evento e sono felice di esserci. Domenica la mia sarà una staffetta non competitiva, un’esibizione, poi mi tratterrò fino al 27 per seguire la settimana di sport del Forte e chissà che non faccia il mio esordio nel padel. Il Forte non ha bisogno di presentazioni, io da un paio d’anni faccio parte della loro Bike Academy e dunque conosco bene la zona».

Come procede la vita fuori dal circuito?

«Prima passavo fuori circa 250 giorni all’anno, ora non c’è paragone anche se sono impegnato in Italia e in Europa con diverse aziende. Di recente sono stato in Cina per un evento della Vuelta e a Dubai, a novembre andrò in Kazakistan. Continuo ad allenarmi, alterno bici - spesso con corridori che vivono a Lugano - e palestra: 60-90 minuti di allenamento al giorno fanno bene al corpo e alla mente e li consiglio a tutti. Le gare? Mi tengo informato, mi piacciono molto Pogačar e Rodriguez, tra gli italiani vedo bene Filippo Zana, mentre in Sardegna c’è da lavorare: sogno che presto, in una qualunque società, spunti un talento».

La famiglia.

«Ginevra ha compiuto 4 anni, Ludovica ne ha uno in più. Vedendo crescere Ludo mi son accorto di aver perso diverse fasi con Ginny, poiché in quel tempo correvo ancora. Coi figli siamo al completo, le nozze per me e Valentina sono una formalità».

La sua terza creatura, la “Fabio Aru Academy”.

«La visiterò oggi a Villacidro. Ho una decina di collaboratori, c’è grande impegno . Facciamo ciclocross, strada e mountain bike, un riferimento per il territorio anche a livello sociale: senza scopo di lucro, per dare ai ragazzi quel sostegno che io non avevo avuto. Per questo avremmo bisogno di maggior supporto da parte delle istituzioni, spesso le tempistiche sono troppo lunghe. Io sono partito da zero, con una famiglia umile accanto e affidandomi ai tecnici, per questo vorrei sottolineare che spesso i genitori sbagliano a intromettersi troppo su allenamenti e dettagli tecnici: gli allenatori fanno solo il bene dei ragazzi».

La sua esperienza, un esempio per molti.

«Aziende e sport hanno molto in comune, da qualche mese faccio degli speech. Partirà un nuovo progetto, weekend lunghi in cui coesisteranno bici, turismo e masterclass in cui racconterò le dinamiche, a livello sportivo, mentale e umano, che un atleta affronta. Poche date, in luoghi come Montenegro o Emirati. È molto stimolante mettere la mia esperienza a disposizione».

