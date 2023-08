Artrite reumatoide, niente più timori 

Perché non temere l’artrite reumatoide?

È la malattia reumatologica più temuta perché associata a sofferenze e perdita delle fisiologiche funzioni osteo-articolari con conseguente disabilità. Questo era vero in passato, ma non oggi. L’Artrite Reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che può interessare tutte le articolazioni con l’esclusione della colonna vertebrale, esordisce in soggetti predisposti in età giovanile, adulta o senile interessando entrambi i sessi. La malattia, caratterizzata da un’esuberante reazione del sistema immunitario, aggredisce le strutture articolari causando dolore, rigidità mattutina e impotenza funzionale. I progressi scientifici hanno individuato i mediatori chiave dei processi infiammatori e lo sviluppo di farmaci innovativi che, nella maggioranza dei pazienti, risolvono i sintomi, bloccano l’evoluzione del danno consentendo una vita normale. All’esordio è importante rivolgersi al proprio medico, eseguire una consulenza Reumatologica e iniziare la terapia più appropriata.