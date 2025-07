Artrite presente nel 20% dei casi 

Cos’è l’artrite psoriasica?

L’artrite, cioè l’infiammazione delle articolazioni, è presente in circa il 20% dei pazienti con psoriasi cutanea, interessando le grandi e piccole articolazioni (come quelle delle mani e piedi, ginocchia, caviglie e spalle), i legamenti nell’inserzione con l’osso (entesiti) e la colonna vertebrale. Può insorgere in età giovanile o adulta in entrambi i generi. I sintomi iniziali, a parte la dermatite che può essere minima così come diffusa in tutto il corpo, sono rappresentati dal gonfiore, dolore e difficoltà nella funzione articolare, dal mal di schiena e dalle tendiniti. La malattia può portare, se non curata, a danni osteoarticolari permanenti con conseguente disabilità.