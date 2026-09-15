«Artrite nel 30 per cento dei casi» 

«La psoriasi è una malattia immuno-mediata cronica e recidivante molto diffusa in Sardegna (oltre il 4% della popolazione), complice il forte contributo genetico. Studi recenti della Dermatologia dell’AOU di Cagliari», sottolinea la direttrice, la professoressa Laura Atzori, «confermano quanto sia frequente in entrambi i sessi, ma con minime differenze come una maggiore consapevolezza da parte delle donne, che accedono prima alla diagnosi e forse per questo tendono ad avere forme meno gravi, pur testimoniando un impatto psicologico marcato».

«Nei bambini», prosegue la specialista, «la diagnosi è sempre più precoce (spesso uno o entrambi i genitori sono affetti) e i nuovi farmaci pediatrici garantiscono ottimi risultati, facendo ben sperare per il futuro, potendo garantire una buona qualità di vita rispetto a chi convive da decenni con la malattia. Con il tempo, infatti, alla psoriasi si associano comorbilità (obesità, diabete, ipertensione, epatopatia steatosica) che aumentano il rischio cardiovascolare e riducono l’aspettativa di vita».

«Circa il 30% dei pazienti sviluppa artrite psoriasica, potenzialmente molto invalidante ma controllabile con le terapie moderne», evidenzia Atzori: «Un altro studio svolto recentemente ha coinvolto pazienti anziani (oltre i 65 anni, anche più di 85) con esiti molto rassicuranti: l’esordio tardivo tende ad avere decorso più lieve, raramente si associa ad artrite e non aumenta la fragilità generale, né tantomeno limita l’uso delle stesse terapie valide per gli adulti».

«Riguardo l’accesso alle cure» chiarisce la professoressa: «il centro psoriasi dell’AOU Cagliari, di cui è responsabile la dottoressa Cristina Mugheddu è un ambulatorio di secondo livello, che segue attualmente oltre 6000 pazienti. La maggior parte delle persone non ha necessità di questa presa in carico; spesso la prima visita ambulatoriale è sufficiente per le indicazioni di massima e solo il 10–30% richiede terapia sistemica. Si può essere seguiti dai dermatologi territoriali e ricordiamo che a Cagliari, anche le Dermatologie del SS.Trinità e del Businco si occupano di psoriasi. Evitare invece visite private/intramoenia: non consentono l’accesso ai farmaci ospedalieri e possono ritardare il percorso. Gli slot CUP per prime visite Psoriasi sono limitati ma si rinnovano; per forme gravi è possibile ottenere priorità (codici U, B, D) su indicazione del curante nelle visite CUP generali. Serve pazienza nel prenotare, ma la presa in carico è assicurata».