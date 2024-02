Artistico, Minisini argento Il Settebello a valanga 

Doha. Ai mondiali di nuoto in Qatar, esordio senza problemi contro il Kazakistan (battuto addirittura per 33-3) per il Settebello: I pallanotisti azzurri torneranno in acque domani per un più complicato match con i campioni in carica dell’Ungheria. Oggi alle 14 secondo match per il Setterosa, che affronta il Sudafrica

Tuffi

Sarah Jodoin di Maria, dopo la carta olimpica con l'accesso in semifinale, è quinta nella finale dalla piattaforma all'Hamad Aquatic Center di Doha. È il miglior piazzamento mai raggiunto da un'italiana in una rassegna iridata dai 10 metri. La 23enne italocanadese - tesserata per la Marina Militare ed MR Sport F.lli Marconi e allenata da Tommaso Marconi - ha concluso in 322.15 e senza rimpianti per un podio inavvicinabile.

Artistico

Dopo la delusione del doppio, pronto riscatto per Giorgio Minisini, che porta la prima medaglia per l'Italia nel nuoto artistico a Doha. L’azzurro è argento nella finale del solo tecnico, dietro il cinese Yang Schunchenge davanti al colombiano Gustavo Sanchez.

Sesto posto per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duetto tecnico, dopo il ricorso che ha sanato un errore della giuria. La classifica è stata rivista e gli azzurri hanno ritrovato il sorriso e, soprattutto, recuperato 30 punti e posizioni importanti utili per la qualificazione olimpica.

