Artistico, è d’argento il duo libero italiano 

Singapore. Le regine d'Europa conquistano anche la scena mondiale. Lucrezia Ruggiero e Enrica Piccoli sono d'argento ai mondiali di nuoto artistico: le azzurre con la loro “Ipnosi" a Singapore sono seconde nel duo libero con 278,7137 punti, superate solamente dalle spagnole Lilou Lluis Valette ed Iris Thio Casas con 282,6087. Bronzo le russe sotto bandiera neutrale Maila Doroshko e Tataina Gayday con 277,1117 punti.

Avvolte in costumi giallo oro Ruggiero, 25 anni, romana, e Piccoli, 26 anni di Castelfranco Veneto, sono le campionesse d'Europa del doppio libero e da oggi anche le vice campionesse del mondo. Nel preliminare iridato di mercoledì hanno ottenuto il terzo punteggio di 266.9571 che faceva ben sperare. Ed è arrivato l'argento, medaglia pesante in prospettiva olimpica.

«Sono molto felice per un risultato assolutamente inaspettato. Abbiamo unito queste due atlete solo nel mese di marzo», le parole del direttore tecnico Patrizia Giallombardo. «Non pensavamo di arrivare già a questi livelli. Sono contenta per Lucrezia che ha passato un paio d'anni non facili: l'hanno scorso non ha potuto esibirsi nel mixed con Minisini a Doha e successivamente ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi con Linda Cerruti e in tutti e due i casi per problemi fisici. Abbiamo recuperato Enrica che alla fine della passata stagione voleva addirittura smettere. Le ragazze sono state perfette». È la prima volta che l'Italia si spinge così in alto nella routine libera del doppio.

