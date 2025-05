Artisti uniti per il Festival Onde Creative  

Artisti da tutto il paese, unitevi. In un’onda creativa che dal Liceo Delitala attraverserà la cittadina. Onde creative è il Festival dell’Arte che per tre giorni, dal 29 al 31 maggio, cercherà di dare una scossa all’anima creativa della cittadina. Contribuiscono all’evento il Comune di Lanusei, l’accademia della belle arti di Sassari, la performer e pittrice Stefania Lai, Leonardo Boscani, scultore e performer, Enya Idda, Valerio Pisano, pittore e scultore, l’attore Silvano Vargiu con i ragazzi della cooperativa Janas, Maria Sciola, direttrice sonoro di San Sperate, che di Pinuccio Sciola presenterà le opere. Si comincia giovedì, con l’Open Day nell’istituto scolastico, e alle 11, la presentazione dei progetti. I giorno successivo si comincia con la realizzazione e allestimento dei lavori progettati. Saranno all’opera gli artisti Idda, Pisano, Lai e Vargiu con i ragazzi. Sabato 31 in piazza Vittorio Emanuele la presentazione dei lavori e del progetto Fontane: La leggenda dell’acqua e la sua sacerdotessa con allestimenti scultorei e pittorici lungo le fontane di Lanusei. Tra gli altri interventi quello di Leonardo Boscani nel centro storico insieme ai ragazzi del Liceo Artistico. Nel frattempo al museo Ferrai l’allestimento di opere grafiche e pittoriche a cura degli alunni dell’artistico in dialogo con Pinuccio Sciolame Gianni Manunta Pastorello. Sarà una festa, questo è certo.

